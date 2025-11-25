|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 25.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Katarína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. novembra 2025
Treba sa pripraviť na veľkú vojnu, hlavným rizikom je Rusko, vyhlásil šéf českého generálneho štábu
Tagy: česká armáda ruská hrozba
Českú armádu je nutné pripraviť na veľkú vojnu s Ruskom a potrebná je aj nová koncepcia mobilizácie. Uviedol to náčelník českého generálneho štábu Karel Řehka na ...
Zdieľať
25.11.2025 (SITA.sk) - Českú armádu je nutné pripraviť na veľkú vojnu s Ruskom a potrebná je aj nová koncepcia mobilizácie. Uviedol to náčelník českého generálneho štábu Karel Řehka na veliteľskom zhromaždení armády za účasti prezidenta Petra Pavla a ministerky obrany v demisii Jany Černochovej. Informuje o tom web TN.cz.
Řehka na úvod stretnutia uviedol, že aj napriek zlej bezpečnostnej situácii nevidí v armáde ani v spoločnosti dostatočný pocit naliehavosti. Rusko je však podľa neho pre Česko hlavné riziko a českú armádu je nutné pripraviť na vojnový konflikt vysokej intenzity a taktiež modernizovať aj štruktúru jej velenia.
S Ruskom sa podľa neho nemožno dohovoriť a možno ho len odstrašiť. Modernizáciu armády podľa neho brzdí byrokracia. Potrebné je upraviť aj pravidlá mobilizácie tak, aby sa do prípadnej obrany krajiny mohlo zapojiť viac ľudí. Na jej novej koncepcii vraj odborníci pracujú.
Prezident ČR Petr Pavel skritizoval programové vyhlásenie nastupujúcej vlády pre to, že v ňom nie je o Rusku ako hrozbe ani zmienka. Uviedol, že Rusko nemá záujem na mierovej koexistencii.
Zdroj: SITA.sk - Treba sa pripraviť na veľkú vojnu, hlavným rizikom je Rusko, vyhlásil šéf českého generálneho štábu © SITA Všetky práva vyhradené.
Řehka na úvod stretnutia uviedol, že aj napriek zlej bezpečnostnej situácii nevidí v armáde ani v spoločnosti dostatočný pocit naliehavosti. Rusko je však podľa neho pre Česko hlavné riziko a českú armádu je nutné pripraviť na vojnový konflikt vysokej intenzity a taktiež modernizovať aj štruktúru jej velenia.
S Ruskom sa podľa neho nemožno dohovoriť a možno ho len odstrašiť. Modernizáciu armády podľa neho brzdí byrokracia. Potrebné je upraviť aj pravidlá mobilizácie tak, aby sa do prípadnej obrany krajiny mohlo zapojiť viac ľudí. Na jej novej koncepcii vraj odborníci pracujú.
Prezident ČR Petr Pavel skritizoval programové vyhlásenie nastupujúcej vlády pre to, že v ňom nie je o Rusku ako hrozbe ani zmienka. Uviedol, že Rusko nemá záujem na mierovej koexistencii.
Zdroj: SITA.sk - Treba sa pripraviť na veľkú vojnu, hlavným rizikom je Rusko, vyhlásil šéf českého generálneho štábu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: česká armáda ruská hrozba
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Reakcia GRAND POWER na článok na portáli icjk.sk. Ruská fabrika vyrába civilné zbrane slovenskej značky Grand Power, licencie získali pred vojnou na Ukrajine a sankciami
Reakcia GRAND POWER na článok na portáli icjk.sk. Ruská fabrika vyrába civilné zbrane slovenskej značky Grand Power, licencie získali pred vojnou na Ukrajine a sankciami
<< predchádzajúci článok
Prebytok EÚ v obchode s tovarmi voči USA v treťom štvrťroku klesol
Prebytok EÚ v obchode s tovarmi voči USA v treťom štvrťroku klesol