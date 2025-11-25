Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 25.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Katarína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

25. novembra 2025

Treba sa pripraviť na veľkú vojnu, hlavným rizikom je Rusko, vyhlásil šéf českého generálneho štábu


Tagy: česká armáda ruská hrozba

Českú armádu je nutné pripraviť na veľkú vojnu s Ruskom a potrebná je aj nová koncepcia mobilizácie. Uviedol to náčelník českého generálneho štábu Karel Řehka na ...



Zdieľať
sweden_czech_army_55125 1 676x427 25.11.2025 (SITA.sk) - Českú armádu je nutné pripraviť na veľkú vojnu s Ruskom a potrebná je aj nová koncepcia mobilizácie. Uviedol to náčelník českého generálneho štábu Karel Řehka na veliteľskom zhromaždení armády za účasti prezidenta Petra Pavla a ministerky obrany v demisii Jany Černochovej. Informuje o tom web TN.cz.


Řehka na úvod stretnutia uviedol, že aj napriek zlej bezpečnostnej situácii nevidí v armáde ani v spoločnosti dostatočný pocit naliehavosti. Rusko je však podľa neho pre Česko hlavné riziko a českú armádu je nutné pripraviť na vojnový konflikt vysokej intenzity a taktiež modernizovať aj štruktúru jej velenia.

S Ruskom sa podľa neho nemožno dohovoriť a možno ho len odstrašiť. Modernizáciu armády podľa neho brzdí byrokracia. Potrebné je upraviť aj pravidlá mobilizácie tak, aby sa do prípadnej obrany krajiny mohlo zapojiť viac ľudí. Na jej novej koncepcii vraj odborníci pracujú.

Prezident ČR Petr Pavel skritizoval programové vyhlásenie nastupujúcej vlády pre to, že v ňom nie je o Rusku ako hrozbe ani zmienka. Uviedol, že Rusko nemá záujem na mierovej koexistencii.


Zdroj: SITA.sk - Treba sa pripraviť na veľkú vojnu, hlavným rizikom je Rusko, vyhlásil šéf českého generálneho štábu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: česká armáda ruská hrozba
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Reakcia GRAND POWER na článok na portáli icjk.sk. Ruská fabrika vyrába civilné zbrane slovenskej značky Grand Power, licencie získali pred vojnou na Ukrajine a sankciami
<< predchádzajúci článok
Prebytok EÚ v obchode s tovarmi voči USA v treťom štvrťroku klesol

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 