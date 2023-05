Prečo je Kočner nevinný a Zsuzsová nedostala doživotie? Sabová hovorí aj o „výpovedi z počutia“

„Výpoveď z počutia“

Priame aj nepriame dôkazy

20.5.2023 (SITA.sk) - Podľa predsedníčky senátu Ruženy Sabovej boli oslobodzujúce rozsudky o Marianovi Kočnerovi prijaté v pomere 2:1 a ostatné rozhodnutia v pomere 3:0.„Výrok o vine môže byť založený len na takých dôkazoch, ktoré vylučujú pochybnosť, že skutok spáchal obžalovaný," povedala, pričom pripomenula zásadu pochybností v prospech obžalovaného.Obžaloba proti Kočnerovi bola podľa predsedníčky senátu, ktorého členmi boli aj Rastislav Stieranka Jozef Pikna založená len na výpovedi Zoltána Andruskóa a išlo len o takzvanú „výpoveď z počutia“.Sabová takisto skonštatovala, že nebola zaznamenaná žiadna komunikácia, v rámci ktorej by si Kočner objednal vraždy u Zsuzsovej a nemal vedomosť jej násilnej minulosti. Poukázala tým na skoršiu vraždu Lászlóa Basternáka.Zároveň sa opýtala, či by si Kočner u Zsuzsovej objednával vraždu, keď „spackala“ aj zber podpisov na založenie strany Cieľ. „Záver súdu o vine obžalovaného musí byť v rovine istoty a nie v rovine podozrenia," vyhlásila Sabová.V prípade Darka Dragiča bola podľa Sabovej jediným dôkazom proti nemu výpoveď odsúdeného člena sereďského drogového gangu Iliju Weissa. V nej však senát identifikoval mnohé rozpory.V prípade Zsuszovej a Dušana Kracinu bola vina podľa Sabovej jednoznačne preukázaná priamymi aj nepriamymi dôkazmi vrátane výpovedí svedkov. Motiváciou Zsuszovej mala byť podľa súdu finančná závislosť od Kočnera a strach, že by mohla prísť o finančný príjem, keby sa dostal do problémov.Kočner bol podľa Sabovej pre Zsuszovú jediný zdroj príjmu a profitovala aj z iných materiálnych výhod, napríklad starostlivosti Kočnera o jej dcéru. Poukázala tiež na to, že po jeho vzatí do väzby životný štandard Zsuzsovej poklesol.To je podľa súdu v jej prípade motívom objednávok vrážd osôb, ktoré považovala za nepriateľov Kočnera. Aj keď prokuratúra žiadala pre obžalovanú doživotie, podľa súdu na to neboli splnené podmienky, keďže u nej nie je vylúčená priaznivá prognóza resocializácie.