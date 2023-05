Vieme, čo bol Kočner za človeka, povedala Remišová a Ficov tlak na orgány činné v trestnom konaní je neprípustný

20.5.2023 (SITA.sk) - Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová povedala, že piatkové rozhodnutie Špecializovaného trestného súd v Pezinku je obrovským sklamaním, pokiaľ ide o spravodlivosť, a to hlavne pre rodinu Jána Kuciaka Martiny Kušnírovej. Počká však na konečné rozhodnutie v tejto veci a nebude spochybňovať rozhodnutie súdu.„Bol to Kočner, ktorý sa Jánovi Kuciakovi vyhrážal a zo strany polície bolo toto za predchádzajúcej vládnej garnitúry zametené pod koberec. Vieme, čo bol Kočner za človeka, vieme, aké kontakty pestoval, aké podvody robil, bol odsúdený v obrovskom podvode so zmenkami a naozaj to bol človek, ktorý bol schopný všetkého,“ skonštatovala a dodala, že verí, že spravodlivosť pre Jána a Martinu raz príde.Remišová zdôraznila, že Kuciak písal predovšetkým o obrovských kauzách predošlej vládnej garnitúry, kde zo štátnej kasy odtekali milióny eur do rúk oligarchov. Považuje za neprípustné, že Fico sa dnes snaží vyvíjať tlak na orgány činné v trestnom konaní, ktoré objasňujú tieto kauzy.