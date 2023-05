Sú ešte dve – tri vyšetrovacie verzie prípadu vraždy Kuciaka, tvrdí Fico a tlak na sudcov bol vraj mimoriadny

Priamej odpovedi sa Fico vyhol

Tlak na sudcov

20.5.2023 (SITA.sk) - Sú ešte dve – tri vyšetrovacie verzie prípadu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktoré polícia odmietla a vôbec sa im nevenovala. Povedal to v sobotu v relácii RTVS Sobotné dialógy predseda strany Smer-SD Robert Fico. Odpovedal tým na otázku moderátorky Marty Jančkárovej , ktorá ho vyzvala, aby povedal, kto teda zabil Kuciaka, keďže vlani v máji na mítingu strany povedal „nenechajme si zobrať pravdu o Kuciakovi. A my raz povieme, kto Kuciaka zabil a budú všetci šokovaní, kto Kuciaka zabil.“Priamej odpovedi sa však Fico vyhol. „Je viacero verzií a v tých verziách sa nachádzajú nejaké mená. My hovoríme, že v týchto verziách je viac pravdy ako v tej, ktorú preveruje polícia,“ uviedol.Tieto verzie sa podľa jeho slov týkali výrazných daňových podvodov súvisiacich s palivami a ďalšie boli orientované na inú skupinu ľudí. Polícia ich podľa neho úmyselne nevyšetrovala, pretože „by mohli dôjsť k veľmi nepríjemnej pravde.“Fico povedal, že strana Smer-SD odsúdila vraždu novinára a jeho snúbenice, rovnako však odsúdila aj to, ako bola zneužitá na politické ciele.„Rozčarovanie médií a politikov po rozsudku nie je úprimné. Ono je len preto, že každý čakal, že Kočner bude odsúdený a znova príde vlna útokov na Smer a znova bude pokračovať to, čo bolo v roku 2018 a potom v roku 2020,“ myslí si Fico.Zároveň zdôraznil, že tlak na sudcov bol v tejto veci mimoriadny. „Ak pri tomto tlaku súd rozhodol tak, že Kočnera oslobodil spod obžaloby, tak tá vec musela byť ešte čistejšia a jasnejšia pre Kočnera ako obyčajne,“ domnieva sa Fico.