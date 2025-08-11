Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Uľahčite si život s letným výpredajom smart produktov od Dreame


Tagy: PR Upratovanie Výpredaj

V aktuálnom výpredaji značky Dreame si môžete vybrať z ponuky inteligentných produktov, vďaka ktorým bude váš domov žiariť čistotou. Objavte smart technológie za skvelé ceny. Robotické ...



Zdieľať
u vodny _obrazok 676x380 11.8.2025 (SITA.sk) - V aktuálnom výpredaji značky Dreame si môžete vybrať z ponuky inteligentných produktov, vďaka ktorým bude váš domov žiariť čistotou. Objavte smart technológie za skvelé ceny.

Robotické vysávače: Upratovanie, na ktoré môžete zabudnúť


Užite si pocit bezchybnej čistoty bez toho, aby ste museli pohnúť prstom. S robotickými vysávačmi Dreame si môžete konečne dopriať zaslúžený oddych, kým sa oni postarajú o všetko. Modely L40s Pro Ultra, L40 Ultra AE a L50 Pro Ultra nielenže precízne vysávajú, ale zároveň aj dôkladne vytierajú podlahy. Vďaka tomu, že sa samy čistia v dokovacej stanici, vyprázdňujú nečistoty a vyhýbajú sa prekážkam, sa o ne prakticky nemusíte starať. Jednoducho ich spustíte a užívate si pocit, že je o váš domov perfektne postarané.

Rýchla pomoc pri upratovaní


Nie vždy je čas na rozsiahle upratovanie. Na rýchle riešenie neporiadku, ktorý vznikol pri varení alebo nečakanej návšteve, sú tu pre vás tyčové vysávače Dreame. Modely Z30 a H15 Pro (ktorý zvládne aj mokré znečistenie) sú mimoriadne výkonné a zároveň prekvapivo ľahké. Ak máte doma psíka či mačku, model Z30 vás poteší špeciálnym nadstavcom, ktorý slúži na odstránenie pĺznucej srsti priamo z vášho domáceho maznáčika. Vďaka nim bude váš domov hygienicky čistý za pár minút.

Starajte sa o seba aj o svoju záhradu s ľahkosťou


Chcete, aby váš účes vyzeral ako od kaderníka? S fénom Dreame Hair Glory Mix je to hračka. Vďaka silnému motoru a technológii záporných iónov vysuší vlasy rýchlo a bez ich poškodenia, zanechajúc ich lesklé a bez krepovatenia. Vďaka nadstavcom si vlasy nielen vysušíte či uhladíte, ale aj natočíte. Skvelým bonusom je aj vôňa, ktorá sa zo špeciálneho nadstavca s esenciou jemne uvoľňuje počas fénovania.

Ak máte dom so záhradou, robotická kosačka Dreame A1 Pro prevezme starosti s kosením za vás. Udrží váš trávnik v dokonalej kondícii vďaka presnej navigácii a bezkáblovej inštalácii, kým vy si užívate zaslúžený oddych. Vďaka pokročilému 3D systému detekcie prekážok sa bezpečne vyhne domácim zvieratám, hračkám alebo záhradnému nábytku. Navyše je mimoriadne tichá, takže ju môžete nechať pracovať kedykoľvek bez toho, aby rušila vás alebo susedov. Vždy, keď jej klesne úroveň nabitia batérie pod 15%, sama sa vráti do nabíjacej stanice a po úplnom dobití sa vráti a pokračuje v kosení od miesta, kde predtým skončila.

Vybavte svoju domácnosť inteligentnými pomocníkmi, ktorí vám zjednodušia život a doprajú viac voľného času. Kompletnú ponuku zľavnených produktov nájdete na oficiálnej stránke dreame.sk a u vybraných predajcov.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Uľahčite si život s letným výpredajom smart produktov od Dreame © SITA Všetky práva vyhradené.

