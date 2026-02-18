Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Prečo rastie záujem o nebankové financovanie na Slovensku



Banky v posledných rokoch sprísnili podmienky schvaľovania úverov a čoraz viac žiadostí končí zamietnutím.



Prečo rastie záujem o nebankové financovanie na Slovensku

Najmä živnostníci, malé firmy či klienti so špecifickou situáciou preto hľadajú alternatívy mimo tradičného bankového sektora. Nebankové financovanie dnes predstavuje individuálne posudzované riešenie, ktoré môže dávať zmysel tam, kde automatický bankový scoring nestačí.

Slovenský trh s úvermi sa za posledné roky výrazne zmenil. Banky postupne sprísnili podmienky schvaľovania, zvýšili dôraz na registre a vo veľkej miere automatizovali rozhodovacie procesy. Výsledkom je vyšší počet zamietnutých žiadostí, najmä v segmente malých podnikateľov, živnostníkov a klientov s menej štandardným príjmom.

Zatiaľ čo väčšie firmy majú prístup k stabilnému financovaniu a dlhodobej bankovej histórii, menší podnikatelia často narážajú na interné limity bánk. Automatické scoringové modely hodnotia dĺžku podnikania, stabilitu príjmov, existujúce záväzky či historické záznamy v registroch. Aj menšia odchýlka môže viesť k zamietnutiu žiadosti, hoci samotné podnikanie funguje a generuje príjem.

Práve v reakcii na tieto zmeny rastie záujem o nebankové financovanie, ktoré predstavuje alternatívu mimo klasického bankového sektora a funguje na odlišnom princípe posudzovania žiadateľov.

Pre koho môže byť alternatíva mimo bánk vhodná

Nebankové riešenia nie sú určené pre každého. Najčastejšie ide o prípady, keď:

  • klient neprešiel bankovým scoringom,

  • potrebuje rýchlejšie rozhodnutie,

  • podniká kratšie obdobie a nemá dostatočnú históriu,

  • jeho príjem je sezónny alebo kolísavý,

  • banka jeho situáciu neposudzuje individuálne.

Dôležité je uvedomiť si, že alternatíva nie je automaticky lepšia ani horšia. Ide o iný model hodnotenia rizika. Register sa spravidla kontroluje aj tu, no rozhodovanie môže zohľadňovať širší kontext – napríklad aktuálny cashflow, vývoj podnikania či účel financovania.

Na čo si dať pozor pred rozhodnutím

Každé financovanie so sebou nesie záväzok. Pri rozhodovaní je preto potrebné:

  • porovnať celkové náklady vrátane poplatkov,

  • preveriť podmienky splácania a sankcie pri omeškaní,

  • zvážiť prípadné zabezpečenie úveru,

  • realisticky vyhodnotiť vlastnú finančnú rezervu.

Alternatívne financovanie býva spravidla drahšie než bankový úver, čo odráža vyššie riziko pre poskytovateľa. Preto by malo byť využité najmä tam, kde dáva ekonomický zmysel – napríklad pri investícii do rastu podnikania alebo preklenutí dočasného výpadku príjmov.

Záver

Zvyšujúci sa záujem o nebankové riešenia je dôsledkom prísnejších bankových pravidiel a automatizovaných procesov. Pre časť podnikateľov môže predstavovať reálnu alternatívu, ak spĺňajú podmienky a pristupujú k financovaniu zodpovedne.

Rozhodovanie by malo vždy vychádzať z konkrétnej situácie, schopnosti splácať a dlhodobého plánu rozvoja. Financovanie má podporovať podnikanie, nie ho zaťažiť neprimeraným rizikom.


