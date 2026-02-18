Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 18.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jaromír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

18. februára 2026

Štát uvoľní Slovnaftu 250-tisíc ton ropy z núdzových zásob. Rozhodla o tom vláda. Zároveň vyhlásila stav ropnej núdze.


Tagy: Slovnaft

Štát uvoľní Slovnaftu 250-tisíc ton ropy z núdzových zásob, dôvodom je prerušenie ruských dodávok ropovodom Družba, ktoré trvá tri týždne.



Zdieľať
Štát uvoľní Slovnaftu 250-tisíc ton ropy z núdzových zásob. Rozhodla o tom vláda. Zároveň vyhlásila stav ropnej núdze.

O ropu podľa kabinetu žiadala bratislavská rafinéria. Slovnaft podľa vládneho materiálu už prijal opatrenia ako využitie vlastných zásob, obmedzenie exportu a iniciovanie ďalších nákupov alternatívnej ropy cez ropovod Adria.

Dodávky cez Adriu však rafinéria nebude mať hneď, preprava tankerov po mori a plné natlakovanie ropovodu si vyžiada 20 až 30 dní.

Objem 250-tisíc podľa Slovnaftu pokryje minimálne jeden mesiac prevádzky rafinérie v minimálnom režime, pri zachovaní kontinuálneho zásobovania slovenského trhu.

Pôžička by mala byť časovo obmedzená do konca septembra tohto roka, pričom požičané množstvo núdzových zásob ropy by Slovnaft postupne vracal.

Podmienkou pôžičky by malo byť zloženie finančnej zábezpeky alebo predloženie bankovej záruky. Za požičanie ropy by mal Slovnaft platiť aj úroky, pričom základom je 6-mesačný euribor – medzibanková úroková sadzba v eurozóne. K tomu sa pripočíta +1 % ročne.

Aby sa podľa zákona mohli uvoľniť núdzové rezervy, vláda tiež vyhlási stav ropnej núdze platný od 19. februára.

Slovnaft objednal ropu zo Saudskej Arábie, Líbye a Kazachstanu, povedal riaditeľ rafinérie Gabriel Szabó. Alternatívne dodávky môžu prísť z Chorvátska ropovodom Adria, kam ich prepravia tankermi.

Od apríla by Slovnaft mohol fungovať v plnej prevádzke, dodal Szabó.

Na Slovensko netečie tri týždne ropovodom Družba ruská ropa.

Robert Fico najprv tvrdil, že prerušenie dodávok ropy cez Družbu nemá vinníka, potom  kritizoval ukrajinského prezidenta. Ukrajina už skôr uviedla, že ide o dôsledok ruského útoku z 27. januára. Fico presviedčal, že Volodymyr Zelenskyj chce vydierať Maďarsko pred voľbami.

„Udalosť nemá vinníka, pretože Ukrajina ukazuje na Ruskú federáciu a Ruská federácia ukazuje na Ukrajinu,“ tvrdil po rokovaní vlády Fico.

Neskôr dodal, že „naše spravodajské informácie“ hovoria, že poškodené miesto je opravené.

Fico ešte povedal, že dodávky ropovodom Adria z Chorvátska sa spájajú s vyššími tranzitnými poplatkami a kapacita ropovodu podľa neho nie je vyskúšaná.

„Ak zastaví definitívne prezident Zelenskyj toky ropy cez územie Ukrajiny, budeme viacej platiť za komoditu, budeme viacej platiť za tarifné poplatky len preto, lebo prezident Zelenskyj tu hrá nejaké hry,“ povedal Fico.

Kontext

Na Slovensko a do Maďarska netečie ruská ropa cez Ukrajinu už 22 dní. Podľa ukrajinského ministra Andrija Sybihu je dôvodom ruský útok na ropovod Družba z 27. januára.


Tagy: Slovnaft
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Súdny proces v kauzách Donovaly a Báč má pokračovať v marci, medzi obžalovanými je aj Kočner
<< predchádzajúci článok
Prečo rastie záujem o nebankové financovanie na Slovensku

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 