Streda 18.2.2026
Meniny má Jaromír
Denník - Správy
18. februára 2026
Štát uvoľní Slovnaftu 250-tisíc ton ropy z núdzových zásob. Rozhodla o tom vláda. Zároveň vyhlásila stav ropnej núdze.
Štát uvoľní Slovnaftu 250-tisíc ton ropy z núdzových zásob, dôvodom je prerušenie ruských dodávok ropovodom Družba, ktoré trvá tri týždne.
O ropu podľa kabinetu žiadala bratislavská rafinéria. Slovnaft podľa vládneho materiálu už prijal opatrenia ako využitie vlastných zásob, obmedzenie exportu a iniciovanie ďalších nákupov alternatívnej ropy cez ropovod Adria.
Dodávky cez Adriu však rafinéria nebude mať hneď, preprava tankerov po mori a plné natlakovanie ropovodu si vyžiada 20 až 30 dní.
Objem 250-tisíc podľa Slovnaftu pokryje minimálne jeden mesiac prevádzky rafinérie v minimálnom režime, pri zachovaní kontinuálneho zásobovania slovenského trhu.
Pôžička by mala byť časovo obmedzená do konca septembra tohto roka, pričom požičané množstvo núdzových zásob ropy by Slovnaft postupne vracal.
Podmienkou pôžičky by malo byť zloženie finančnej zábezpeky alebo predloženie bankovej záruky. Za požičanie ropy by mal Slovnaft platiť aj úroky, pričom základom je 6-mesačný euribor – medzibanková úroková sadzba v eurozóne. K tomu sa pripočíta +1 % ročne.
Aby sa podľa zákona mohli uvoľniť núdzové rezervy, vláda tiež vyhlási stav ropnej núdze platný od 19. februára.
Slovnaft objednal ropu zo Saudskej Arábie, Líbye a Kazachstanu, povedal riaditeľ rafinérie Gabriel Szabó. Alternatívne dodávky môžu prísť z Chorvátska ropovodom Adria, kam ich prepravia tankermi.
Od apríla by Slovnaft mohol fungovať v plnej prevádzke, dodal Szabó.
Na Slovensko netečie tri týždne ropovodom Družba ruská ropa.
Robert Fico najprv tvrdil, že prerušenie dodávok ropy cez Družbu nemá vinníka, potom kritizoval ukrajinského prezidenta. Ukrajina už skôr uviedla, že ide o dôsledok ruského útoku z 27. januára. Fico presviedčal, že Volodymyr Zelenskyj chce vydierať Maďarsko pred voľbami.
„Udalosť nemá vinníka, pretože Ukrajina ukazuje na Ruskú federáciu a Ruská federácia ukazuje na Ukrajinu,“ tvrdil po rokovaní vlády Fico.
Neskôr dodal, že „naše spravodajské informácie“ hovoria, že poškodené miesto je opravené.
Fico ešte povedal, že dodávky ropovodom Adria z Chorvátska sa spájajú s vyššími tranzitnými poplatkami a kapacita ropovodu podľa neho nie je vyskúšaná.
„Ak zastaví definitívne prezident Zelenskyj toky ropy cez územie Ukrajiny, budeme viacej platiť za komoditu, budeme viacej platiť za tarifné poplatky len preto, lebo prezident Zelenskyj tu hrá nejaké hry,“ povedal Fico.
Kontext
Na Slovensko a do Maďarska netečie ruská ropa cez Ukrajinu už 22 dní. Podľa ukrajinského ministra Andrija Sybihu je dôvodom ruský útok na ropovod Družba z 27. januára.
