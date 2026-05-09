Sobota 9.5.2026
Meniny má Roland
09. mája 2026
Prečo sa na jar rozchádza viac párov? Psychologička hovorí o „efekte nového začiatku“ – ROZHOVOR
Psychologička Mgr. Monika Chovanová v rozhovore vysvetľuje, prečo máme práve na jar väčšiu tendenciu prehodnocovať vzťahy a ako rozlíšiť medzi impulzom a skutočnou potrebou zmeny.
Jar neprináša len dlhšie dni a viac svetla. Pre mnohých ľudí otvára aj otázky, ktoré boli celé mesiace odložené. To, čo sme v zime dokázali prehliadať, zrazu začína byť neprehliadnuteľné, či už vo vzťahoch, v pocitoch aj v rozhodnutiach, ktoré sme odkladali „na neskôr“.
Nie je náhoda, že práve na jar stúpa počet rozchodov, veľkých životných zmien aj silných pochybností. Naša psychika sa prebúdza spolu s prírodou a objavujeme v sebe väčšiu chuť konať, ale prináša nám zároveň riziko, že naše rozhodnutia budú skôr unáhlené, než premyslené.
Prečo práve toto obdobie spúšťa potrebu prehodnocovať vzťahy?
Jar je spojená so zvýšenou expozíciou svetla, čo ovplyvňuje cirkadiánne rytmy a hladiny serotonínu. To sa prejavuje vyššou energiou a väčšou mentálnou aktivitou. Ľudia sa prirodzene viac zameriavajú na budúcnosť a zmeny. V praxi to vidím tak, že klienti začínajú viac pomenúvať nespokojnosť, ktorú v zime tolerovali.
Zima totiž podporuje stabilitu a skôr „udržiavanie než prehodnocovanie“. Na jar sa mení aj sociálne správanie – viac kontaktu a porovnávania. To môže zvýšiť uvedomenie si, čo vo vzťahoch funguje a čo nie. Odporúčala by som nevnímať tieto impulzy ako okamžitý signál konať. Skôr ako pozvánku na reflektovanie. Jar teda nevyvoláva zmeny, ale zosilňuje ich uvedomenie.
Prečo problémy, ktoré sme počas zimy prehliadali, na jar zrazu vystúpia na povrch?
Výskumy psychológie regulácie emócií ukazujú, že ľudia v období nižšej energie viac používajú potlačenie ako spracovanie. Zima tak často funguje ako obdobie emocionálneho „odloženia“. Na jar sa však zvyšuje kapacita pre kognitívne spracovanie aj emočnú dostupnosť. V praxi to znamená, že rovnaké situácie začneme vnímať citlivejšie. To, čo bolo tolerované, sa stáva rušivým. Psychika jednoducho prestáva kompenzovať napätie. Klienti často hovoria, že „zrazu im to vadí“, hoci sa nič nezmenilo. Dôležité je nepanikáriť z intenzity emócií. Ide skôr o návrat potlačeného obsahu. Jar len mení prah vnímania.
Môže byť zima obdobím, keď konflikty skôr „uspávame“, než riešime?
Áno, z evolučného aj psychologického hľadiska je zima spojená s úsporou energie. Ľudia majú tendenciu vyhýbať sa konfliktom, ktoré nie sú nevyhnutné. V zimnom období stresová tolerancia klesá pri nižšej expozícii svetlu a aktivite. V praxi to vedie k „tichému kompromisu“ vo vzťahoch.
Konflikty sa neriešia, ale stabilizujú bez uzavretia. To však znamená, že emocionálne ostávajú otvorené. Na jar sa potom môžu aktivovať všetky odkladané témy naraz. Na začiatku stačí uvedomovať si, čo odkladáme. Potláčanie konfliktov nie je ich riešenie, ale dočasná stratégia prežitia. Dlhodobo však vytvára napätie pod povrchom.
Dá sa povedať, že na jar máme viac odvahy robiť zásadné rozhodnutia, vrátane rozchodov?
Sezónna afektívna variabilita ukazuje, že vyššia hladina energie zvyšuje aj ochotu konať. Jar prináša viac dopamínovej aktivity, ktorá podporuje motiváciu a zmenu. Pri klientoch to vidím ako zvýšený počet „akčných rozhodnutí“. Ľudia sú menej pasívni a viac konfrontujú realitu. To však neznamená, že rozhodnutia sú automaticky kvalitnejšie. Často sú len rýchlejšie. Rozchod tak môže vzniknúť skôr z tlaku energie než z dlhodobej reflexie. Pre začiatok je postačujúce oddeľovať impulz od rozhodnutia. Dôležité je overiť si stabilitu svojho pocitu v čase. Odvaha a sila konať je užitočná, ale potrebuje rámec.
Ako rozlíšiť, či ide len o dočasnú krízu vo vzťahu, alebo signál, že vzťah už nefunguje?
Výskum párových vzťahov ukazuje, že kríza je zvyčajne situačná a reverzibilná. Má jasný spúšťač a zachovanú snahu o opravu vzťahu. Naopak, rozpad vzťahu sa prejavuje dlhodobým útlmom emocionálnej investície.
Kľúčové je sledovať kvalitu interakcií, nie len konflikty. Ak zostáva rešpekt a snaha o pochopenie, ide skôr o krízu. Ak sa objaví ignorovanie alebo rezignácia, ide o vážnejší signál. Jednorazový výkyv nič neznamená. Dôležité je, či vzťah ešte „chce žiť“. To rozhoduje viac než hádky.
Existujú varovné signály, ktoré naznačujú, že rozchod môže byť skôr „sezónne rozhodnutie“, ktoré neskôr oľutujeme?
Impulzívne rozhodnutia bývajú často spojené s emocionálnym preťažením a nie s vedomím záverom. Typickým znakom je silná istota bez predchádzajúceho procesu pochybností. Objavuje sa aj idealizácia života bez partnera. Výskumy rozhodovania ukazujú, že emočná aktivácia zužuje kognitívne pole rozhodovania. To vedie k rýchlym, ale nie vždy stabilným rozhodnutiam. Dôležitým signálom je absencia dlhodobého konfliktu pred rozhodnutím. Doprajme si najprv časový odstup, kým urobíme veľké rozhodnutie. Skontrolujme, či pretrváva rozhodnutie aj po upokojení. Sezónne rozhodnutia často menia intenzitu v čase. Stabilné rozhodnutia zostávajú konzistentné.
Môže byť jar obdobím, ktoré zosilňuje nespokojnosť, ak už vo vzťahu existuje?
Jar sama o sebe nespokojnosť nevytvára, ale zvyšuje jej viditeľnosť. Aktivuje sa viac sociálneho porovnávania a vnímania alternatív. Psychológia pozornosti ukazuje, že zvýšená energia znižuje toleranciu voči diskomfortu.
Znamená to, že to, čo bolo doteraz „znesiteľné“, sa stáva „neakceptovateľné“. Vzťahové napätie sa tak javí intenzívnejšie. Klienti často opisujú, že sa „nič nezmenilo, ale zmenil sa pocit“. Je potrebné skúmať, či ide o nový problém alebo nový pohľad. Jar funguje ako zosilňovač existujúceho stavu. Nie ako jeho príčina. To je dôležité rozlíšenie.
Ako komunikovať partnerovi, že prehodnocujeme vzťah, bez toho, aby sme ho zranili alebo vystrašili?
Výskumy komunikácie vo vzťahoch ukazujú, že „ja výpovede“ znižujú obranné reakcie partnera. Dôležité je hovoriť o vlastnom prežívaní, nie o vine druhého. Kľúčové je aj načasovanie – nie v konflikte, ale v stabilnom momente. Transparentnosť zároveň znižuje úzkosť z neistoty. Partner potrebuje vedieť, že ide o proces, nie verdikt. Odporúčam pomenovať neistotu ako súčasť dialógu. Neponúkať ultimáta, ale pozvanie k rozhovoru. Komunikácia má byť stabilizačný prvok, nie hrozba. Tón je rovnako dôležitý ako obsah. Cieľom je bezpečie, nie tlak.
Dá sa toto obdobie využiť aj pozitívne - napríklad na „reštart“ vzťahu namiesto rozchodu?
Vo vzťahovej dynamike novota a spoločné zážitky zvyšujú párovú spokojnosť. Jar prirodzene podporuje aktivitu a zmenu rutiny. V praxi to môže znamenať vedomé obnovovanie kontaktu a záujmu. Dôležité je však nezamieňať reštart s ignorovaním problémov.
Reštart funguje len vtedy, ak sa kombinuje s komunikáciou. Môžu sa zaviesť malé, ale pravidelné zmeny v interakcii. Napríklad čas bez technológií alebo nové spoločné aktivity. Vzťah sa neobnovuje jedným gestom, ale procesom. Jar môže byť začiatkom tejto dynamiky, ak sa využije vedome.
