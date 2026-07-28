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28. júla 2026

Prečo sa s Putinom stále nedá rokovať? Ukrajinský exminister ponúkol vysvetlenie


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Vojna na Ukrajine

Podľa bývalého šéfa ukrajinskej diplomacie Pavla Klimkina by medzinárodný tlak na Rusko mal naďalej narastať. Ruský prezident Vladimir Putin ...



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russia_putin_84251 scaled 1 676x451 28.7.2026 (SITA.sk) - Podľa bývalého šéfa ukrajinskej diplomacie Pavla Klimkina by medzinárodný tlak na Rusko mal naďalej narastať.


Ruský prezident Vladimir Putin zatiaľ nie je pripravený zmierniť svoje postoje vo vojne proti Ukrajine ani viesť reálne rokovania o jej ukončení. Ako referuje web liga.net, tvrdí to bývalý ukrajinský minister zahraničných vecí Pavlo Klimkin, podľa ktorého samotný tlak na Kremeľ nestačí na dosiahnutie výsledku.

„Mnohí z tých, s ktorými sa rozprávam, si myslia, že Putin k dnešnému dňu nie je pripravený. A mimochodom, myslím si to aj ja. Nie je pripravený na žiadne oslabenie svojej pozície, na žiadny ústup zo svojej putinovskej pozície,“ povedal Klimkin.

Podľa bývalého šéfa ukrajinskej diplomacie by medzinárodný tlak na Rusko mal naďalej narastať. Zároveň však upozornil, že sám osebe situáciu nezmení. „Iba tlak nedokáže priniesť výsledok, pretože on (Putin) žije vo svojej vlastnej realite,“ uviedol.

Klimkin pripomenul aj nedávne Putinove vyjadrenia o tom, že Ukrajina by mala prísť o svoje západné územia. Podľa neho ruský prezident hovoril o vytvorení hranice medzi Európou a novou „ruskou realitou“ práve na západe Ukrajiny.

„Skúste počúvať, čo hovorí. Skutočne to považuje nielen za svoju prioritu číslo jeden, ale za akési poslanie,“ povedal bývalý ukrajinský minister. Podľa Klimkina bude Putin aj naďalej uvažovať v historických súvislostiach, ktoré si sám vytvoril. „Nehovorím ani o serióznom rozhovore, ale o skutočnom rozhovore,“ zdôraznil s tým, že šéf Kremľa podľa neho na takúto diskusiu zatiaľ pripravený nie je.

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Zdroj: SITA.sk - Prečo sa s Putinom stále nedá rokovať? Ukrajinský exminister ponúkol vysvetlenie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Vojna na Ukrajine
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