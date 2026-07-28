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28. júla 2026

Žilinka podáva protest prokurátora, Pellegriniho rozhodnutie o zrážke zo mzdy pre šéfa SIS je nezákonné


Tagy: disciplinárne opatrenie Dopravná nehoda Generálny prokurátor SR Prezident Slovenskej republiky protest prokurátora Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS)

V podanom proteste navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie o uložení zrážky zo mzdy pre Gašpara pre dopravnú nehodu zrušil v celom rozsahu ako nezákonné.



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678943c3c19cb256130427 scaled 1 28.7.2026 (SITA.sk) - V podanom proteste navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie o uložení zrážky zo mzdy pre Gašpara pre dopravnú nehodu zrušil v celom rozsahu ako nezákonné.


Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal po preskúmaní veci protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho z 5. marca o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi.

Ako generálny prokurátor ďalej informoval na sociálnej sieti, v podanom proteste navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie o uložení zrážky zo mzdy pre Gašpara pre dopravnú nehodu zrušil v celom rozsahu ako nezákonné.

Neustálený rozsah protiprávneho konania


Dôvodom podania protestu prokurátora je podľa Žilinku skutočnosť, že rozhodnutím prezidenta boli porušené ustanovenia zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

„Prezident Slovenskej republiky v postavení konajúceho správneho orgánu vo výroku rozhodnutia uviedol len to, že účastníkovi konania ukladá disciplinárne opatrenie bez toho, aby bol z výroku rozhodnutia zrejmý skutok, ktorým malo dôjsť k disciplinárnemu previneniu, a to určitým spôsobom tak, aby skutok nemohol byť zameniteľný s iným skutkom,“ zdôraznil Žilinka.

Hlava štátu podľa neho tiež nezistila presne a úplne skutočný stav veci, neustálila rozsah protiprávneho konania, v tomto smere neurobila žiaden úkon, v dôsledku čoho rozhodla predčasne.

Trest pre riaditeľa SIS


Prezident tiež podľa generálneho prokurátora v odôvodnení rozhodnutia opomenul správnu úvahu, ktorou sa ako správny orgán viedol pri hodnotení dôkazov tvoriacich obsah spisu, čím je rozhodnutie arbitrárne a nepreskúmateľné.

Rovnako Pellegrini nezisťoval skutočnosti rozhodné pri ukladaní disciplinárneho opatrenia za konanie, ktoré má znaky priestupku a uložil disciplinárne opatrenie vo výške celkom zjavne prekračujúcej hornú hranicu pokuty, ktorá je za konanie majúce znaky priestupku ustanovená osobitným zákonom.

Kancelária prezidenta SR v reakcii uviedla, že sa po doručení rozhodnutia generálneho prokurátora oboznámi s jeho znením a zákonným spôsobom sa s ním vysporiada.

Prezident Peter Pellegrini potrestal riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara za minuloročnú dopravnú nehodu zrážkou zo mzdy vo výške 15 percent na dobu jedného mesiaca. Ako uviedol na brífingu v marci tohto roku, zo spisu k nehode vyplýva, že Gašpar ju nezavinil.

Štyri možnosti v rámci disciplinárneho konania


Prekročil však maximálnu povolenú rýchlosť, keďže išiel rýchlosťou 54 kilometrov za hodinu. Bežný občan by podľa hlavy štátu dostal za takýto priestupok blokovú pokutu vo výške 50 eur.

„Je potrebné klásť vyššie nároky na verejných funkcionárov,“ skonštatoval prezident. Doplnil, že Gašpar podľa neho rozhodnutie rešpektuje. „Nemieni využiť žiadny opravný prostriedok,“ zdôraznil Pellegrini.

Prezident tiež pripomenul, že voči Gašparovi mal v tejto súvislosti v rámci disciplinárneho konania štyri možnosti. Buď mu uložiť pokarhanie, zrážku zo mzdy vo výške 15 percent na dobu maximálne tri mesiace, uložiť mu zákaz činnosti alebo prepadnutie veci.

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Dopravná nehoda Pavla Gašpara


Zdôraznil však, že Gašpar nebol vinníkom a pri nehodne neutrpel nikto zranenia. „Ako prezident sa musím držať čisto faktov alebo dôkazov,“ uviedla v marci hlava štátu.

Pavol Gašpar bol 30. augusta 2025 účastníkom dopravnej nehody v lokalite pod Zoborom v Nitre. Pri nehode nik neutrpel vážnejšie zranenia a obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne.

„Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou,“ uviedol po nehode riaditeľ SIS.


Zdroj: SITA.sk - Žilinka podáva protest prokurátora, Pellegriniho rozhodnutie o zrážke zo mzdy pre šéfa SIS je nezákonné © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: disciplinárne opatrenie Dopravná nehoda Generálny prokurátor SR Prezident Slovenskej republiky protest prokurátora Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS)
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