Prečo vznikol špecializovaný portál, ktorý sa venuje klimatickým zmenám? (rozhovor)

9.5.2023 (SITA.sk) -O motívoch, ktoré stoja za vznikom komunikačnej platformy SITA Klíma , sme sa rozprávali s jej produktovým šéfom Michalom Súkeníkom. V rozhovore sa dočítate, prečo bol tento mediálny priestor vytvorený, čo je jeho cieľom, víziou aj účelom, v čom spočívajú jeho nesporné výhody, aké firmy prispievajú k jeho obsahu, ako aj o to, aké aktivity sa v tomto sektore organizujú a čo všetko plánujú jeho tvorcovia v blízkej budúcnosti. Tlačová agentúra SITA má dlhodobú tradíciu, v rámci ktorej pôsobí na trhu ako zdroj relevantných a overených informácií. Už nejaký čas sme pritom skúmali súčasné mediálne prostredie a uvedomili sme si, že kľúčová problematika udržateľnosti a klimatických zmien nedostáva na našom trhu potrebnú spoločenskú pozornosť.Rozhodli sme sa preto pre vytvorenie samostatnej komunikačnej platformy, ktorá poskytne priestor pre väčšiu medializáciu týchto tém. V rámci publikovaného obsahu prinášame a budeme čitateľom prinášať rôzne pohľady na zelené témy, vrátane praktických a funkčných riešení.SITA Klíma prináša čitateľom informácie z rôznych zdrojov, ako sú vedecké časopisy, publikácie, inovácie, ako aj informácie zo sveta biznisu orientované na témy ochrany životného prostredia, udržateľnosti a klimatických zmien.V uvedených segmentoch budú dostávať priestor aj odborníci v daných oblastiach, ktorí budú prispievať svojimi odbornými poznatkami ku konkrétnym prípadom a projektom. V rámci pripravovaného obsahu dostanú priestor aj špecializovaní redaktori, ktorí sa tejto problematike venujú profesionálne a dlhodobo.Úplnou novinkou v tomto segmente je pozícia ambasádorky portálu SITA Klíma, ktorá posudzuje publikovaný obsahu s ohľadom na zneužívanie zelených tém, respektíve tzv. Greenwashingu.Cieľom špecializovaného portálu SITA Klíma je okrem iného prinášať čitateľom pozitívne príklady úspešnej praxe zelenej transformácie v podnikaní a verejnosť informovať o novinkách v tejto oblasti.Mediálny priestor na tejto komunikačnej platforme je určený pre všetkých podnikateľov bez ohľadu na ich právnu formu alebo veľkosť. Svoje zelené projekty tu môžu prezentovať tak nadnárodné korporácie, ako aj malí podnikatelia či startupy, ktorí chcú verejnosti predstaviť svoje „Eko friendly“ riešenia, nové technológie, idey či implementované know-how, ktoré rôznymi spôsobmi zlepšuje život na planéte.Mnohí podnikatelia už uviedli do života rôzne opatrenia s pozitívnym dopadom na životné prostredie, svoje kroky však verejne nezdieľajú. To je podľa nás veľká škoda, pretože svojím pozitívnym príkladom by mohli inšpirovať oveľa viac ľudí. SITA Klíma je unikátnym projektom aj v tom, že ponúka čitateľom názory rôznych akademikov, odborníkov a vedcov, ktorí dostávajú priestor na prezentáciu svojich štúdií, výskumov, patentov, prípadne iných svetových úspechov.V blízkej budúcnosti sa plánujeme stať partnerom mnohých diskusných podujatí v predmetnej oblasti. Nadviazali sme pritom spoluprácu s rôznymi organizáciami, ako je napríklad Planet Lover alebo Natur Pack.Agentúra SITA sa tiež stala oficiálnym partnerom edukatívneho projektu EKOOLYMPIÁDA, ktorého druhý ročník sa konal v marci tohto roka. Do tohto projektu sa zapojilo viac ako 580 slovenských škôl a študenti sa tak mohli hravou formou vzdelávať v oblasti vody, pôdy a klimatických zmien prebiehajúcich na planéte.Vidíme tiež obrovský potenciál v podpore edukácie v tejto nesmierne širokej a komplikovanej oblasti, ktorá sa týka šetrného prístupu ľudí k životu, biznisu, športu, respektíve ku každej životnej oblasti.Posilnenie vzdelávania v tomto sektore je podľa nás jednou z hlavných výziev súčasnej doby. Máme tiež za to, že v tejto oblasti bude dochádzať k mnohým dezinformáciám, nakoľko v súčasných školských osnovách absentuje šírenie zrozumiteľných a prepojených informácií.Sme presvedčení o tom, že tento portál a priestor si vybuduje silnú mediálnu pozíciu na aktuálnom trhu a stane sa relevantným zdrojom informácií v oblasti udržateľnosti, klimatických zmien a zelených riešení.Chceme tiež posilniť aktivity smerom k vzdelávaniu verejnosti a škôl, ako aj nadviazať zahraničné spolupráce, prostredníctvom ktorých budeme čitateľom prinášať rozhovory so zaujímavými osobnosťami zo sveta klímy.Predpokladáme, že prezentovaný obsah budeme neustále rozširovať, vďaka čomu bude rásť aj tlak na objektívne informovanie v tejto oblasti, ktoré je pre nás kľúčové.Informačný servis