Remišová kritizuje prezidentku za postup zostavovanie úradníckej vlády, ide vraj o nebezpečný precedens (video)

9.5.2023 (SITA.sk) - Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová si nemyslí, že podporí úradnícku vládu v parlamente, pretože vznikla „úplným ignorovaním zástupcov parlamentu“. Povedala to v utorok na tlačovej besede.Podľa nej ide o nebezpečný precedens, keď si prezidentka vyberie svoj tím a len oznámi, koho si vybrala.„Potom je naivné očakávať, že takýmto spôsobom zostavená vláda získa podporu v parlamente. Pani prezidentka sa ani nepokúsila o nejaký typ politickej dohody,“ podčiarkla Remišová.Postup prezidentky Zuzany Čaputovej podľa nej nemá oporu v ústave ani v ústavnej tradícii, a ňou zostavovaná vláda sa nedá nazvať úradníckou ale prezidentskou. Obáva sa, že po tomto precedense by sa v budúcnosti mohlo stať, že prezident nebude rešpektovať výsledky volieb a za premiéra aj ministrov menuje ľudí podľa svojho vlastného uváženia. Myslí si, že tento postup prezidentky môže vniesť do spoločnosti ešte viac rozdelenia.Remišová pokladá viceguvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Ľudovíta Ódora , ktorý bude stáť na čele úradníckej vlády, za dobrého odborníka. Na druhej strane si myslí, že v NBS bude chýbať, pretože na jej čele stojí guvernér Peter Kažimír , ktorý je zatiaľ neprávoplatne odsúdený za korupciu.Obáva sa, že odchod jediného viceguvernéra môže ohroziť dôveryhodnosť NBS. Remišová nechcela komentovať meno Lívie Vašákovej, ktorá sa v kuloároch spomína ako jej možná nástupkyňa, chce počkať na oficiálne oznámenie zo strany prezidentky.Šéfka strany Za ľudí je presvedčená, že parlament aj vláda by mali pracovať aj cez letné prázdniny. Bude hľadať pre svoje návrhy podporu u poslancov strán bývalej koalície a u nezaradených poslancov.Verí, že pri dobrých návrhoch zákonov sa vždy podpora nájde, tak ako sa našla aj v utorok pri hlasovaní o dvoch návrhoch z dielne jej ministerstva. To, či bude sedieť vedľa šéfa OĽaNO Igora Matoviča, nepokladá za dôležité. „Zasadací poriadok pre mňa vôbec nie je podstatný,“ skonštatovala.Kauzu Samuela Vlčana , ktorý šéfoval rezortu pôdohospodárstva, pokladá za individuálne zlyhanie jednotlivca. Vlčan podľa nej uprednostnil dotáciu pre svoju firmu pred všetkými občanmi Slovenska, čo pokladá za nemorálne.Zdôraznila, že strana Za ľudí nemá žiadne korupčné kauzy a vždy bola principiálna. Zároveň sa poďakovala Eduardovi Hegerovi (Demokrati) za odvedenú prácu.