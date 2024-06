Slováci mali aj na predchádzajúcich ME vo futbale pred posledným zápasom skupiny tri body a skóre 2:2

Prvý zápas zvládli

Stav na predchádzajúcich ME

24.6.2024 (SITA.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti majú v súvislosti s možným postupom do osemfinále majstrovstiev Európy v Nemecku relatívne jasno.Ak v stredajšom súboji základnej E-skupiny zdolajú vo Frankfurte nad Mohanom výber Rumunska, prebojujú sa do vyraďovacej časti.Tá by im nemala ujsť ani v prípade, ak v stredu podvečer dosiahnu remízu. Zverenci trénera Francesca Calzonu na tohtoročnom Eure zatiaľ zdolali Belgičanov 1:0 a Ukrajincom podľahli 1:2."Sme radi, že ten prvý zápas sa zvládol. Neteší nás, že sme nezvládli ten ďalší. Vieme, že keď sa vyhrá, máme to isté. Stále je to však kalkulovanie - ak prehráme, nemusíme tam byť. Každý zápas chceme vyhrať a aj teraz vieme, že musíme niečo zlepšiť a zmeniť," uviedol na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ) skúsený stredopoliar Juraj Kucka Zaujímavosťou je, že aj na predchádzajúcich ME mali Slováci po dvoch dueloch na svojom konte tri body a skóre 2:2. V lete 2021 však v záverečnom vystúpení v skupine podľahli Španielom hladko 0:5 a do vyraďovačky sa napokon nedostali."Bolo nám to nejako pripomenuté, ale nechcem na to myslieť. Toto je iný turnaj, iné mužstvo a iný tréner," poznamenal Kucka podľa futbalsfz.sk.V závislosti od stredajších výsledkov sa môžu Slováci stať víťazmi E-skupiny, no môžu obsadiť aj poslednú 4. priečku. Pred pondelkovými súbojmi B-skupiny majú istú osemfinálovú miestenku už štyri výbery - Nemci, Švajčiari, Španieli a Portugalci. Definitívu, že sa nepredstavia vo vyraďovacej časti, majú Škóti aj Poliaci.