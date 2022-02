Lengvarský: Budúci týždeň sa má začať registrácia vakcíny od Novavaxu

Približne o týždeň by sa mala začať registrácia na očkovanie novou vakcínou od spoločnosti Novavax. Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) to potvrdil počas rokovania vlády pri hodnotení aktuálnej epidemiologickej situácie. Od dvojdávkovej vakcíny si sľubuje zvýšenie záujmu o očkovanie.





"Áno, teraz je ten záujem nižší, no myslím si, že ľudia by mohli mať záujem vakcinovať sa štandardnou chrípkovou vakcínou," uviedol minister. Zdôraznil, že očkovanie má i napriek očakávanému odzneniu vlny variantu omikron očkovanie stále význam. "Nevieme, čo sa bude diať na jeseň, či sa neobjavia nové typy vírusu," upozornil.Slovensko zakontrahovalo celkovo 600.000 dávok vakcíny proti novému koronavírusu od spoločnosti Novavax. Vakcína by mala byť do krajiny dodaná koncom februára.