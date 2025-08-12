Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

12. augusta 2025

Pred požiarmi v Španielsku utiekli tisíce ľudí, na popáleniny zomrel muž pri Madride


Tagy: Evakuácia lesné požiare v Španielsku Obete

Tisíce ľudí utiekli v Španielsku zo svojich domovov pre lesné požiare. Požiar severne od Madridu spôsobil smrť muža, ktorý na následky vážnych popálenín zomrel v nemocnici. Z bohatého madridského predmestia ...



europe_fires_19218 676x507 12.8.2025 (SITA.sk) - Tisíce ľudí utiekli v Španielsku zo svojich domovov pre lesné požiare. Požiar severne od Madridu spôsobil smrť muža, ktorý na následky vážnych popálenín zomrel v nemocnici. Z bohatého madridského predmestia Tres Cantos evakuovali stovky ľudí. „Za sotva 40 minút sa požiar rozšíril o šesť kilometrov,“ povedal novinárom regionálny šéf životného prostredia v Madride Carlos Novillo. Plamene hasiči dostali pod kontrolu v utorok ráno.


V regióne Andalúzia na juhu Španielska evakuovali približne 2-tisíc ľudí. „Podarilo sa nám na poslednú chvíľu zachrániť obytnú oblasť,“ povedal minister vnútra andalúzskeho regiónu Antonio Sanz. Dodal, že zranenia utrpel jeden policajt, do ktorého narazilo auto, keď pomáhal s evakuáciou.

Španielsky premiér Pedro Sánchez na mikroblogovacej sieti X uviedol, že záchranné zložky na uhasení požiarov neúnavne pracujú. „Sme vystavení extrémnemu riziku lesných požiarov. Prosím, buďte veľmi opatrní," varoval.


Zdroj: SITA.sk - Pred požiarmi v Španielsku utiekli tisíce ľudí, na popáleniny zomrel muž pri Madride © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Evakuácia lesné požiare v Španielsku Obete
