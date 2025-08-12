|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 12.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Darina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. augusta 2025
Pred požiarmi v Španielsku utiekli tisíce ľudí, na popáleniny zomrel muž pri Madride
Tisíce ľudí utiekli v Španielsku zo svojich domovov pre lesné požiare. Požiar severne od Madridu spôsobil smrť muža, ktorý na následky vážnych popálenín zomrel v nemocnici. Z bohatého madridského predmestia ...
Zdieľať
12.8.2025 (SITA.sk) - Tisíce ľudí utiekli v Španielsku zo svojich domovov pre lesné požiare. Požiar severne od Madridu spôsobil smrť muža, ktorý na následky vážnych popálenín zomrel v nemocnici. Z bohatého madridského predmestia Tres Cantos evakuovali stovky ľudí. „Za sotva 40 minút sa požiar rozšíril o šesť kilometrov,“ povedal novinárom regionálny šéf životného prostredia v Madride Carlos Novillo. Plamene hasiči dostali pod kontrolu v utorok ráno.
V regióne Andalúzia na juhu Španielska evakuovali približne 2-tisíc ľudí. „Podarilo sa nám na poslednú chvíľu zachrániť obytnú oblasť,“ povedal minister vnútra andalúzskeho regiónu Antonio Sanz. Dodal, že zranenia utrpel jeden policajt, do ktorého narazilo auto, keď pomáhal s evakuáciou.
Španielsky premiér Pedro Sánchez na mikroblogovacej sieti X uviedol, že záchranné zložky na uhasení požiarov neúnavne pracujú. „Sme vystavení extrémnemu riziku lesných požiarov. Prosím, buďte veľmi opatrní," varoval.
Zdroj: SITA.sk - Pred požiarmi v Španielsku utiekli tisíce ľudí, na popáleniny zomrel muž pri Madride © SITA Všetky práva vyhradené.
V regióne Andalúzia na juhu Španielska evakuovali približne 2-tisíc ľudí. „Podarilo sa nám na poslednú chvíľu zachrániť obytnú oblasť,“ povedal minister vnútra andalúzskeho regiónu Antonio Sanz. Dodal, že zranenia utrpel jeden policajt, do ktorého narazilo auto, keď pomáhal s evakuáciou.
Španielsky premiér Pedro Sánchez na mikroblogovacej sieti X uviedol, že záchranné zložky na uhasení požiarov neúnavne pracujú. „Sme vystavení extrémnemu riziku lesných požiarov. Prosím, buďte veľmi opatrní," varoval.
Zdroj: SITA.sk - Pred požiarmi v Španielsku utiekli tisíce ľudí, na popáleniny zomrel muž pri Madride © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Trump, clá a nové príležitosti pre investorov
Trump, clá a nové príležitosti pre investorov
<< predchádzajúci článok
V Beluši sa zosunulo auto s prívesom do kanála, tragédia si vyžiadala život 73-ročného muža
V Beluši sa zosunulo auto s prívesom do kanála, tragédia si vyžiadala život 73-ročného muža