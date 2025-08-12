|
Utorok 12.8.2025
Denník - Správy
12. augusta 2025
V Beluši sa zosunulo auto s prívesom do kanála, tragédia si vyžiadala život 73-ročného muža
V obci Beluša (okres Púchov) došlo v utorok v dopoludňajších hodinách k tragickej udalosti. Ako informuje trenčianska policajná hovorkyňa
12.8.2025 (SITA.sk) - V obci Beluša (okres Púchov) došlo v utorok v dopoludňajších hodinách k tragickej udalosti.
Ako informuje trenčianska policajná hovorkyňa Petra Klenková, podľa doterajších zistení sa 73-ročný muž so svojím vozidlom Suzuki s prívesným vozíkom nachádzal na brehu Vážskeho kanála, keď sa z doposiaľ nezistených príčin vozidlo spolu s prívesom zosunulo do vodného kanála.
Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Hasiči muža z vozidla vytiahli, avšak už nejavil známky života. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Presné okolnosti tragédie sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - V Beluši sa zosunulo auto s prívesom do kanála, tragédia si vyžiadala život 73-ročného muža © SITA Všetky práva vyhradené.
