V Beluši sa zosunulo auto s prívesom do kanála, tragédia si vyžiadala život 73-ročného muža


V obci Beluša (okres Púchov) došlo v utorok v dopoludňajších hodinách k tragickej udalosti. Ako informuje trenčianska policajná hovorkyňa



530851785_1169836388511425_5971785109688615537_n e1755003912897 676x487 12.8.2025 (SITA.sk) - V obci Beluša (okres Púchov) došlo v utorok v dopoludňajších hodinách k tragickej udalosti.


Ako informuje trenčianska policajná hovorkyňa Petra Klenková, podľa doterajších zistení sa 73-ročný muž so svojím vozidlom Suzuki s prívesným vozíkom nachádzal na brehu Vážskeho kanála, keď sa z doposiaľ nezistených príčin vozidlo spolu s prívesom zosunulo do vodného kanála.

Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Hasiči muža z vozidla vytiahli, avšak už nejavil známky života. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Presné okolnosti tragédie sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Zdroj: SITA.sk - V Beluši sa zosunulo auto s prívesom do kanála, tragédia si vyžiadala život 73-ročného muža © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: krajská trenčianska policajná hovorkyňa Tragická nehoda trenčianska polícia Trestné stíhanie
