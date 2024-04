Pred príchodom americkej pomoci Rusko pravdepodobne zintenzívni útoky

Môže zintenzívniť útoky

21.4.2024 (SITA.sk) - Ruské sily pravdepodobne zintenzívnia ofenzívne operácie na Ukrajine, aby využili okno materiálneho nedostatku ukrajinských síl, ktoré by mohla zatvoriť novoschválená americká pomoc.Vo svojej najnovšej správe o vojne na Ukrajine na to poukazuje americký Inštitút pre štúdium vojny , na ktorý sa odvoláva portál Kyiv Independent.Analytici ISW konštatujú, že ruská armáda si na Ukrajine udržiava a na niektorých miestach zintenzívňuje ofenzívne operácie, pričom veľmi pravdepodobne využíva neobyčajne suché jarné podmienky a nedostatok materiálu Ukrajincov pred príchodom sľúbenej západnej pomoci.Rusi sa tiež usilujú využiť zhoršené kapacity Ukrajiny v protivzdušnej obrane, aby spôsobili kolaps jej energetickej siete a vytvorili dlhodobé škody na ukrajinskej infraštruktúre a kapacitách obranného priemyslu.„Teraz očakávaný príchod americkej bezpečnostnej pomoci pravdepodobne zdôraznil tieto úvahy pre ruské sily. Ruské vojenské velenie pravdepodobne zintenzívni útočné operácie a útoky rakiet a bezpilotných lietadiel s cieľom dosiahnuť operačne významné účinky, ktoré bude určite ťažšie dosiahnuť proti dobre vybaveným ukrajinským silám," píše ISW.Inštitút poznamenáva, že Rusku sa počas uplynulých šiestich mesiacov podarili taktické zisky, keď sa Ukrajine zhoršovali zbrojné obmedzenia. Je podľa neho nepravdepodobné, že by dosiahlo prielom, ktorý by zboril frontovú líniu.Rusi však môžu stále v nasledujúcich týždňoch dosiahnuť operačne významné pokroky. Môžu sa pritom sústrediť na časti frontovej línie, kde je ukrajinská obrana relatívne nestabilná, napríklad pri Avdijivke v Doneckej oblasti, alebo v oblastiach, kde sú sily Moskvy na dosah operačne významného cieľa, ako pri meste Časiv Jar.