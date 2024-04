Proces čerpania starých eurofondov presiahlo sto percent, je vyššie ako celková alokovaná suma

Vyčerpanie celkovej alokácie

21.4.2024 (SITA.sk) - Objem schválených prostriedkov Európskej únie v uplynulom programovom období 2014 až 2020 v rámci ich dočerpávania je už vyšší ako celková alokovaná suma.Z celkového záväzku desiatich operačných programov 14,5 miliardy eur dosiahol k 31. marcu tohto roka 14,73 miliardy eur, čo predstavuje čerpanie starých eurofondov na úrovni 101,56 %. Ministerstvo financií SR ako certifikačný orgán informovalo, že podľa aktualizovanej legislatívy EÚ to zohľadňuje 100-percentné financovanie pre 7. a 8. účtovný rok dobiehajúceho programového obdoba. Týka sa to teda rokov 2020 a 2021.„Pre vyčerpanie celkovej alokácie zostáva predložiť na Európsku komisiu v roku 2024 oprávnené výdavky v minimálnej výške 1,997 miliardy eur," uviedol na svojom portáli rezort financií.V porovnaní s koncom februára využívanie, resp. schválenie eurozdrojov, vzrástlo takmer o 806 miliónov eur a podiel čerpania o 5,5-percentuálneho bodu. Za prvé tri mesiace tohto roka dočerpávanie prostriedkov EÚ z predošlého programového obdobia dosiahlo 1,62 miliardy eur a úroveň sa zvýšila o viac ako 11-percentuálnych bodov.Integrovaný regionálny operačný program (IROP) ku koncu marca presiahol svoju alokáciu zdrojov EÚ o viac ako 14 %, keď využil cez 2,2 miliardy eur v porovnaní s plánovanou sumou 1,9 miliardy eur. Stopercentnú úroveň čerpania presiahli aj ďalšie štyri programy.Cezhraničný program Interreg Slovensko - Česko má podiel 105 % s takmer 95 miliónmi eur oproti vyčleneným 90 miliónom eur, program Ľudské zdroje využil cez 101 % (nad 3 miliardy eur miesto necelých 3 miliárd eur), Efektívna verejná správa mierne nad 100 % (skoro 357 miliónov eur voči takmer 355 miliónom eur) a Technická pomoc tiež viac ako 100 % (necelých 260 miliónov eur oproti 159 miliónom eur). Tri programy sú blízko k hranici 100 %. Takmer ju dosiahol objemovo najväčší program Integrovaná infraštruktúra s podielom čerpania eurozdrojov 99,93 %, do využitia celého objemu viac ako 6 miliárd eur chýbali 4 milióny eur.Program cezhraničnej spolupráce Interact III vyčerpal viac ako 99 %, alebo 39 miliónov eur, program Kvalita životného prostredia presiahol podiel 97 %, keď využil zhruba 2,76 miliardy eur z viac než 2,8 miliardy eur. Program Interreg Slovensko - Rakúsko s podielom nad 88 % vyčerpal skoro 67 miliónov eur z bezmála 76 miliónov eur. Najnižšiu mieru má naďalej program Rybné hospodárstvo s takmer 54 %, minul viac ako 4 milióny eur zo schválených necelých 8 miliónov eur.Ku koncu roka 2023 sa skončilo oprávnené obdobie 2014 - 2020 pre desať programov, prijímatelia eurozdrojov na svoje projekty museli dovtedy uhradiť výdavky dodávateľom.„V roku 2024 naďalej pokračuje proces spracovávania týchto výdavkov na rôznych úrovniach," uviedlo ministerstvo financií. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu Rady EÚ z 29. februára 2024 a národnej legislatívy bude prebiehať deklarovanie výdavkov na Európsku komisiu prioritne v tomto roku, pričom lehotu predĺžila až do 31. júla 2025.„Predbežná úroveň dosiahnutého čerpania bude známa po predložení posledných výdavkov na Ministerstvo financií SR v stanovených termínoch. Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení programového obdobia na základe predloženia záverečných účtov, ktoré budú predložené Európskej komisii najneskôr do 15. februára 2026," dodal rezort financií. Do celkovej bilancie nie je zahrnutý Program rozvoja vidieka, ktorý po predlžení oprávneného obdobia o dva roky možno využívať až do konca budúceho roka.