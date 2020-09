Pred prvým zápasom Slovákov v Lige národov sa vyskytol problém, masér z českého tímu má koronavírus

Hráčov aj členov tímu znova otestovali

Slavia Praha sa snaží stiahnuť svojich hráčov

Sparta Praha môže byť zatiaľ v pokoji

2.9.2020 (Webnoviny.sk) - Česká futbalová reprezentácia možno stojí pred veľkým problémom pred piatkovým zápasom v Bratislave so Slovenskom v Lige národov. Podľa informácií na webe iSport.cz sa v národnom tíme ČR objavil pozitívny test na koronavírus medzi masérmi.Túto novinku neskôr potvrdil aj hovorca českej reprezentácie Petr Šedivý v rovnako Futbalová asociácia Českej republiky. Reprezentačné mužstvo Česka malo ešte v stredu odletieť na Slovensko, ale letecký presun napokon odložilo na štvrtok. Dôvodom je ďalšie testovanie v tíme.Pozitívny člen výpravy sa mal ešte pred testovaním na zraze reprezentácie stretnúť s celým tímom."Môžeme potvrdiť jeden pozitívny test zo skupiny širšieho realizačného tímu. Pozitívne testovaná osoba ihneď opustila hotel a nastúpila do karantény. Zároveň v komunikácii s hygienickou stanicou došlo k pretestovaniu hráčov a členov realizačného tímu. Všetky výsledky testov sú negatívne," uviedol Petr Šedivý.Pre tento dôvod sa najmä Slavia Praha snaží o stiahnutie svojich ôsmich nominovaných hráčov z reprezentácie, keďže už o tri týždne na českého majstra čakajú súboje play-off o postup do skupinovej fázy Ligy majstrov. "Slavia má v reprezentácii brankára Ondřeja Kolářa, obrancov Davida Hovorku, Ondřeja Kúdelu, Vladimíra Coufala, Jana Bořila a stredopoliarov Petra Ševčíka, Lukáša Masopusta a Lukáša Provoda. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík na sociálnej sieti potvrdil, že klub bude o situácii v reprezentácii rokovať s vedením FAČR," napísal portál isport.cz.Svojich hráčov majú v reprezentačnom tíme aj českí zástupcovia v Európskej lige - Sparta Praha Viktoria Plzeň . Ide dovedna o päť futbalistov."Sparta môže byť zatiaľ v pokoji, lebo skupina Európskej ligy sa začína až v októbri. Trojica Adam Hložek, Ondřej Čelústka a Bořek Dočkal by však mohla prísť o niektoré domáce ligové zápasy," dodal portál iSport.cz.Duel 2. skupiny B-divízie Ligy národov Slovensko - Česko sa uskutoční na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave v piatok 4. septembra od 20.45 h, o tri dni neskôr Česi nastúpia v Olomouci proti tímu Škótska. Štvrtým družstvom v skupine je reprezentácia Izraela.