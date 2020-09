V septembri štartuje Liga národov, na domácej pôde čaká Slovákov prvý zápas proti Čechom

Slováci už poznajú súperov

Boj o miestenky na MS

Najatraktívnejšie súboje v A-divízii



Zloženie skupín jednotlivých divízií európskej futbalovej Ligy národov 2020/2021:

A-divízia:

1. skupina: Holandsko, Taliansko, Bosna a Hercegovina, Poľsko

2. skupina: Anglicko, Belgicko, Dánsko, Island

3. skupina: Portugalsko, Francúzsko, Švédsko, Chorvátsko

4. skupina: Švajčiarsko, Španielsko, Ukrajina, Nemecko

B-divízia:

1. skupina: Rakúsko, Nórsko, Severné Írsko, Rumunsko

2. skupina: Česko, Škótsko, SLOVENSKO, Izrael

3. skupina: Rusko, Srbsko, Turecko, Maďarsko

4. skupina: Wales, Fínsko, Írsko, Bulharsko

C-divízia:

1. skupina: Čierna Hora, Cyprus, Luxembursko, Azerbajdžan

2. skupina: Gruzínsko, Severné Macedónsko, Estónsko, Arménsko

3. skupina: Grécko, Kosovo, Slovinsko, Moldavsko

4. skupina: Albánsko, Bielorusko, Litva, Kazachstan

D-divízia:

1. skupina: Malta, Andorra, Lotyšsko, Faerské ostrovy

2. skupina: San Maríno, Lichtenštajnsko, Gibraltár







Termíny:

1. kolo skupinovej fázy: 3. - 5. septembra 2020

2. kolo skupinovej fázy: 6. - 8. septembra 2020

3. kolo skupinovej fázy: 10. - 11. októbra 2020

4. kolo skupinovej fázy: 13. - 14. októbra 2020

5. kolo skupinovej fázy: 14. - 15. novembra 2020

6. kolo skupinovej fázy: 17. - 18. novembra 2020

Finálový turnaj: september alebo október 2021

Baráž o zostup: 24. - 29. marca 2022

Program 2. skupiny B-divízie:

1. kolo - piatok 4. septembra: Škótsko - Izrael, Slovensko - Česko

2. kolo - pondelok 7. septembra: Česko - Škótsko, Izrael - Slovensko

3. kolo - nedeľa 11. októbra: Izrael - Česko, Škótsko - Slovensko

4. kolo - streda 14. októbra: Škótsko - Česko, Slovensko - Izrael

5. kolo - nedeľa 15. novembra: Slovensko - Škótsko, Česko - Izrael

6. kolo - streda 18. novembra: Česko - Slovensko, Izrael - Škótsko





2.9.2020 (Webnoviny.sk) - Desiatimi zápasmi sa vo štvrtok 3. septembra začnú súboje futbalovej Ligy národov 2020/2021, prostredníctvom ktorej bude možné prebojovať sa na majstrovstvá sveta v roku 2022.Slovenskí futbaloví reprezentanti budú účinkovať v 2. skupine B-divízie a do súťaže vstúpia v piatok 4. septembra domácim zápasom v Bratislave proti Čechom. Ich súpermi budú aj hráči Izraela a Škótska.Zápasy v skupinách sú naplánované na september až november 2020, hrá sa systémom každý s každým doma aj vonku. V divíziách A, B aj C sú po štyri skupiny so štyrmi účastníkmi, D-divízia má spolu 7 účastníkov.Slovenskí zverenci trénera Pavla Hapala v septembri odohrajú zápasy proti Česku a v Izraeli, v októbri ich čakajú stretnutia v Škótsku a doma s Izraelom, v novembri Slováci hostia Škótov a vycestujú do Česka.V roku 2021 sa v Európe uskutoční kvalifikácia o postup na MS 2022 a víťazi desiatich skupín postúpia na svetový šampionát. Ďalších desať tímov z druhých miest a dva najvyššie umiestnené výbery v Lige národov 2020/2021 (redukované poradie bez reprezentácií z 1. a 2. miest v kvalifikácii MS 2022) odohrajú v marci 2022 baráž o zostávajúce tri miestenky na MS do Kataru.V elitnej A-divízii LN postúpia víťazi štyroch skupín na záverečný turnaj podujatia naplánovaný na jeseň 2021, výbery na 4. miestach klesnú o úroveň nižšie. V B-divízii víťazi skupín postúpia o jednu úroveň nahor a tímy na 4. miestach zostúpia nadol. V C-divízii víťazi štyroch skupín postúpia a výbery na 4. priečkach čaká baráž o vypadnutie do D-divízie, z ktorej nahor postúpia víťazi dvoch skupín.Divácky najatraktívnejšie súboje budú podľa očakávania v A-divízii.V 1. skupine na Holanďanov čakajú súboje s Talianmi, Poliakmi aj výberom Bosny a Hercegoviny, v 2. skupine sa predstavia Angličania, Belgičania, Dáni a Islanďania, v 3. skupine obhajcovia prvenstve premiérovej edície LN Portugalčania si zahrajú po boku úradujúcich majstrov sveta Francúzov, Švédov a vicemajstrov sveta Chorvátov, súčasťou 4. skupiny sú Španieli, Nemci, Ukrajinci a Švajčiari.