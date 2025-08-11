|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 11.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zuzana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. augusta 2025
Vo veci Národného futbalového štadióna prebiehajú štyri súdne spory
Tagy: Súdny spor
Vo veci Národného futbalového štadióna momentálne prebiehajú štyri súdne spory medzi štátom a spoločnosťou NFŠ, ...
Zdieľať
11.8.2025 (SITA.sk) - Vo veci Národného futbalového štadióna momentálne prebiehajú štyri súdne spory medzi štátom a spoločnosťou NFŠ, a.s. Ako na pondelkovej tlačovej konferencii povedal právny zástupca spoločnosti Peter Kubina, spory sa týkajú určenia kúpnej ceny štadióna, vrátenia dotácie 27 miliónov eur štátu, náhrade škody spoločnosti NFŠ, a.s., a tiež zmluvnej pokuty.
Všetky spory sa podľa Kubinu týkajú dvoch otázok, konkrétne, či išlo v prípade výstavby štadióna o verejnú zákazku a či bol porušený zákon o verejnom obstarávaní.
V prvom so spomenutých súdnych sporov sudkyňa prerušila konanie za účelom možnosti oboch strán spor urovnať. Spoločnosť NFŠ, a.s. sa však plánuje na súd obrátiť s výzvou, aby sa pokračovalo v konaní. „Mimosúdne urovnanie chce dvoch," skonštatoval Kubina.
Bývalý premiér Igor Matovič spolu s bývalým podpredsedom vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefanom Holým ešte v roku 2020 oznámili verejnosti, že zmluvy so štátom z rokov 2013 a 2016 sú neplatné. Vo veci sa v tejto súvislosti viedlo aj trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin zneužitia právomoci verejného činiteľa a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Na základe hĺbkovej analýzy sa totiž zistilo, že zmluva o poskytnutí dotácie z roku 2013 aj zmluva o budúcej kúpnej zmluve z roku 2016 sú od ich vzniku neplatné a nevyvolávajú žiadne právne následky a plnenie.
„Po preštudovaní množstva materiálov sme dospeli k názoru, že konanie môže mať trestnoprávne následky, a preto som odporučil vláde podať trestné oznámenie. Máme odôvodnené podozrenie, že pri tomto projekte mohlo dôjsť k naplneniu znakov niektorých skutkových podstát trestných činov - porušovanie právomoci pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Ďalej sa vecou budú zaoberať orgány činné v trestnom konaní a dúfame, že sa tejto úlohy zhostia so cťou," povedal Holý na tlačovej besede 15. júla 2020.
Keďže zmluvy boli označené za neplatné, štát neodkúpil štadión a vyzval spoločnosť NFŠ, a.s. na vrátanie dotácie vo výške 27,2 milióna eur a ďalších 91 miliónov eur, ktoré mali byť vyplatené, nedostane.
„Nemôžeme na základe absolútne neplatných zmlúv vykonať akúkoľvek transakciu a už vôbec nie v takom objeme," dodal v minulosti Holý.
Zdroj: SITA.sk - Vo veci Národného futbalového štadióna prebiehajú štyri súdne spory © SITA Všetky práva vyhradené.
Týkajú sa dvoch otázok
Všetky spory sa podľa Kubinu týkajú dvoch otázok, konkrétne, či išlo v prípade výstavby štadióna o verejnú zákazku a či bol porušený zákon o verejnom obstarávaní.
V prvom so spomenutých súdnych sporov sudkyňa prerušila konanie za účelom možnosti oboch strán spor urovnať. Spoločnosť NFŠ, a.s. sa však plánuje na súd obrátiť s výzvou, aby sa pokračovalo v konaní. „Mimosúdne urovnanie chce dvoch," skonštatoval Kubina.
Neplatné zmluvy so štátom
Bývalý premiér Igor Matovič spolu s bývalým podpredsedom vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefanom Holým ešte v roku 2020 oznámili verejnosti, že zmluvy so štátom z rokov 2013 a 2016 sú neplatné. Vo veci sa v tejto súvislosti viedlo aj trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin zneužitia právomoci verejného činiteľa a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Na základe hĺbkovej analýzy sa totiž zistilo, že zmluva o poskytnutí dotácie z roku 2013 aj zmluva o budúcej kúpnej zmluve z roku 2016 sú od ich vzniku neplatné a nevyvolávajú žiadne právne následky a plnenie.
„Po preštudovaní množstva materiálov sme dospeli k názoru, že konanie môže mať trestnoprávne následky, a preto som odporučil vláde podať trestné oznámenie. Máme odôvodnené podozrenie, že pri tomto projekte mohlo dôjsť k naplneniu znakov niektorých skutkových podstát trestných činov - porušovanie právomoci pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Ďalej sa vecou budú zaoberať orgány činné v trestnom konaní a dúfame, že sa tejto úlohy zhostia so cťou," povedal Holý na tlačovej besede 15. júla 2020.
Štát vyzval k vráteniu dotácie
Keďže zmluvy boli označené za neplatné, štát neodkúpil štadión a vyzval spoločnosť NFŠ, a.s. na vrátanie dotácie vo výške 27,2 milióna eur a ďalších 91 miliónov eur, ktoré mali byť vyplatené, nedostane.
„Nemôžeme na základe absolútne neplatných zmlúv vykonať akúkoľvek transakciu a už vôbec nie v takom objeme," dodal v minulosti Holý.
Zdroj: SITA.sk - Vo veci Národného futbalového štadióna prebiehajú štyri súdne spory © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Súdny spor
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pred rokovaním Trump-Putin sa ministri zahraničia EÚ stretávajú na mimoriadnej schôdzke
Pred rokovaním Trump-Putin sa ministri zahraničia EÚ stretávajú na mimoriadnej schôdzke
<< predchádzajúci článok
Zomrela textárka Vlasta Brezovská, písala texty piesní pre Mira Žbirku aj Mariku Gombitovú
Zomrela textárka Vlasta Brezovská, písala texty piesní pre Mira Žbirku aj Mariku Gombitovú