Piatok 17.10.2025
Meniny má Hedviga
Archív správ
Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
17. októbra 2025
Pred stretnutím Putina s Trumpom treba vyriešiť mnoho otázok, hovorí Kremeľ
Kremeľ v piatok uviedol, že pred stretnutím Vladimira Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa je potrebné ...
17.10.2025 (SITA.sk) - Kremeľ v piatok uviedol, že pred stretnutím Vladimira Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa je potrebné vyriešiť „mnoho“ otázok vrátane toho, kto bude v rokovacích tímoch.
„Minister zahraničných vecí (Sergej) Lavrov a minister zahraničných vecí (Marco) Rubio na tom začnú pracovať. Je tu veľa otázok, treba určiť rokovacie tímy a tak ďalej,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
„Mohlo by sa to skutočne uskutočniť do dvoch týždňov alebo o niečo neskôr. Rozumie sa, že nič by sa nemalo odkladať,“ dodal.
Šéf Bieleho domu vo štvrtok povedal, že sa do dvoch týždňov stretne s Putinom v Budapešti po tom, ako v telefonáte dosiahol „veľký pokrok“. Išlo by o jeho druhú schôdzku s Putinom od návratu do Bieleho domu. Dvojica sa stretla na Aljaške v auguste, ale prelom v otázke ukončenia ruskej vojny proti Ukrajine nedosiahla.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval vo štvrtok do Washingtonu na rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o dodávkach zbraní vrátane rakiet Tomahawk s dlhým doletom. Uviedol to pre agentúru AFP zdroj z jeho delegácie. „Dnešný telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Putinom ukazuje, ako už samotná diskusia o raketách Tomahawk prinútila Putina vrátiť sa k dialógu s Amerikou,“ uviedol vo štvrtok ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na sieti X.
Zdroj: SITA.sk - Pred stretnutím Putina s Trumpom treba vyriešiť mnoho otázok, hovorí Kremeľ © SITA Všetky práva vyhradené.
