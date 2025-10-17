Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

17. októbra 2025

Pred stretnutím Putina s Trumpom treba vyriešiť mnoho otázok, hovorí Kremeľ


Tagy: americko-ruské rokovania vojna na Ukrajine

russia_victory_day_06356 5 676x451 17.10.2025 (SITA.sk) - Kremeľ v piatok uviedol, že pred stretnutím Vladimira Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa je potrebné vyriešiť „mnoho“ otázok vrátane toho, kto bude v rokovacích tímoch.


Minister zahraničných vecí (Sergej) Lavrov a minister zahraničných vecí (Marco) Rubio na tom začnú pracovať. Je tu veľa otázok, treba určiť rokovacie tímy a tak ďalej,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Mohlo by sa to skutočne uskutočniť do dvoch týždňov alebo o niečo neskôr. Rozumie sa, že nič by sa nemalo odkladať,“ dodal.

Šéf Bieleho domu vo štvrtok povedal, že sa do dvoch týždňov stretne s Putinom v Budapešti po tom, ako v telefonáte dosiahol „veľký pokrok“. Išlo by o jeho druhú schôdzku s Putinom od návratu do Bieleho domu. Dvojica sa stretla na Aljaške v auguste, ale prelom v otázke ukončenia ruskej vojny proti Ukrajine nedosiahla.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval vo štvrtok do Washingtonu na rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o dodávkach zbraní vrátane rakiet Tomahawk s dlhým doletom. Uviedol to pre agentúru AFP zdroj z jeho delegácie. „Dnešný telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Putinom ukazuje, ako už samotná diskusia o raketách Tomahawk prinútila Putina vrátiť sa k dialógu s Amerikou,“ uviedol vo štvrtok ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na sieti X.


Zdroj: SITA.sk - Pred stretnutím Putina s Trumpom treba vyriešiť mnoho otázok, hovorí Kremeľ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-ruské rokovania vojna na Ukrajine
