Piatok 17.10.2025
Meniny má Hedviga
|Denník - Správy
TAURIS v Rimavskej Sobote: Diverzita, inklúzia a práca ako cesta z chudoby
V prevádzke spoločnosti TAURIS a.s. v Rimavskej Sobote sa uskutočnilo prvé Sociálno-ekonomické fórum organizované Úradom komisára pre deti, zamerané na tému "Zamestnanosť rodičov ako najlepšia cesta detí z ...
17.10.2025 (SITA.sk) - V prevádzke spoločnosti TAURIS a.s. v Rimavskej Sobote sa uskutočnilo prvé Sociálno-ekonomické fórum organizované Úradom komisára pre deti, zamerané na tému "Zamestnanosť rodičov ako najlepšia cesta detí z chudoby". Podujatie spojilo zástupcov verejného a súkromného sektora, samospráv, cirkvi aj akademickej obce, aby spoločne diskutovali o možnostiach, ako efektívne podporovať rodiny z marginalizovaných skupín prostredníctvom zamestnania a vzdelávania.
Spoločnosť TAURIS a.s., patriaca do holdingu ECO – INVESTMENT a.s., je dlhodobo príkladom sociálne zodpovedného podnikania. V súčasnosti zamestnáva 1 466 ľudí, z toho 630 mužov a 836 žien. Viac ako 20 % zamestnancov (302 ľudí) pochádza z marginalizovaných skupín a 4,72 % tvoria osoby so zdravotným znevýhodnením.
"Nie je pravda, že Róm nemôže riadiť divíziu. Každý človek potrebuje len šancu, dôveru a vedenie. Keď ju dostane, dokáže viac, než spoločnosť čaká. Bojujeme proti diskriminácii, podporujeme kultúrnu rôznorodosť a zásadu rovnosti zaobchádzania. Našou úlohou nie je len vyrábať, ale dávať ľuďom šancu," uviedol Milan Fiľo, prezident a predseda dozornej rady ECO – INVESTMENT a.s.
TAURIS prevádzkuje 96 predajní pod značkami Mäsiarstvo u Býka a RYBA Bistro v 75 mestách a obciach Slovenska, čím vytvára pracovné príležitosti v rôznych regiónoch. Vo firme pôsobia pracovníci od manipulačných a sanitárnych pozícií až po manažérov a riaditeľov divízií.
Významnou súčasťou stratégie TAURIS je duálne vzdelávanie. Spoločnosť spolupracuje so Strednou odbornou školou technickou a agropotravinárskou v Rimavskej Sobote, kde študenti absolvujú prax v odbore mäsiar–údenár, a tiež s Deutsch-Slowakische Akademien (DSA) v Trebišove v odbore biotechnológia a farmakológia. Tento model umožňuje mladým ľuďom získať odborné zručnosti a uplatniť sa po skončení školy priamo vo výrobe.
Generálny riaditeľ spoločnosti Richard Duda zdôraznil dôležitosť systematickej podpory nových zamestnancov: "Keď niekto nikdy nepracoval, zlyhá prvý či druhý deň. Ale práve vtedy musí prísť leadership – niekto, kto ho podrží, povzbudí a ukáže, že má zmysel vydržať."
TAURIS preto zaviedol mentorský program, v rámci ktorého skúsení zamestnanci zaúčajú nových kolegov a pravidelne sa vyhodnocuje ich pokrok. Mentori sú za svoju prácu aj finančne odmeňovaní.
TAURIS a celý holding ECO – INVESTMENT a.s. sa hlásia k princípom rovnakého zaobchádzania a odmietania akejkoľvek formy diskriminácie. Firemná kultúra je postavená na rovnosti príležitostí, rodovej a vekovej diverzite, podpore minoritných a zraniteľných komunít.
Tieto zásady sa odrážajú aj v uznaniach – spoločnosť TAURIS sa v roku 2023 stala finalistom ocenenia Roma Spirit v kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ za podporu zamestnancov z marginalizovaných skupín.
"Diverzita a inklúzia nie sú pre nás len formálnymi hodnotami, ale základom našej firemnej kultúry. Otvorené a tolerantné prostredie zvyšuje spokojnosť, produktivitu aj spoločenskú zodpovednosť," doplnil Milan Fiľo.
Podujatie v Rimavskej Sobote potvrdilo, že stabilná práca pre rodičov je najistejšou cestou z chudoby pre deti. Spoločnosť TAURIS svojimi konkrétnymi krokmi dokazuje, že podnikanie môže mať nielen ekonomický, ale aj hlboký spoločenský rozmer – a že inkluzívne zamestnávanie prináša výsledky nielen zamestnancom, ale celej komunite.
