Pred tridsiatimi rokmi predniesol v americkom Kongrese svoj pamätný prejav Václav Havel

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.2.2020 (Webnoviny.sk) - V americkom Kongrese v stredu kongresmani a osobnosti amerického verejného života spomínali na pamätný prejav, ktorý na tomto mieste presne pred tridsiatimi rokmi predniesol vtedajší československý prezident Václav Havel.Boli len tri mesiace po začiatku Nežnej revolúcie a prejav bývalého disidenta s vtedy ešte veľmi neistým vystupovaním na jednom z najhonosnejších miest na svete pôsobil na mnohých ako zjavenie."Cítila som sa ako po kúpeli. Bola som očistená a oživená. Bola v tom skutočná nádej," spomína slávna americká folková speváčka Joan Baez, ktorá bola Havlovou dlhoročnou blízkou priateľkou. V stredu bola jednou z tých, ktorí si prišli pripomenúť výročie Havlovho prejavu priamo do Kongresu.Podobne ako bývalá americká ministerka zahraničných vecí Madelaine Albrightová. Pre Českú televíziu si zaspomínala na to, ako Havla pred tridsiatimi rokmi na prejav v Kongrese pripravovala, keďže verejné vystupovanie pre neho vtedy podľa nej "nebolo silnou stránkou"."Mal malé skúsenosti a vo väzení získal návyk vyhýbať sa očnému kontaktu. Vymýšľali sme, ako ho donútiť, aby sa pozeral do kamier a na svoje publikum," spomína bývalá šéfka americkej diplomacie, ktorá má české korene.