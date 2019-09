Video: V PRIEVIDZSKOM BROSE PRIBUDNE ĎALŠÍCH 400 PRACOVNÝCH MIEST

Prievidza 16. septembra – Približne 400 nových pracovných miest pribudne na hornej Nitre po dostavbe tretej výrobnej haly spoločnosti Brose Prievidza. Generálny riaditeľ spoločnosti Axel Mallener počas pondelkového slávnostného výkopu haly uviedol, že investícia do tretej fázy sa bude pohybovať na úrovni 50 miliónov eur.



Spoločnosť, ktorá aktuálne zamestnáva okolo 850 ľudí, už v regióne podľa Mallenera investovala v priebehu výstavby dvoch fáz 100 miliónov eur. „Tentokrát sme štát nežiadali o stimul, pretože chceme ukázať, že vieme investovať aj bez toho. To je silný signál nielen pre štát, ale aj pre všetkých, ktorí s nami robia, že to vieme robiť aj bez pomoci,“ uviedol.



Výstavba tretej haly by mala byť podľa jeho slov ukončená v novembri roku 2020. Prvých zamestnancov, ktorí tu nájdu uplatnenie, už podľa Mallenera zaškoľujú. Spoločnosti sa podľa slov jej riaditeľa zatiaľ darí nájsť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily v regióne, pomáha si aj duálnym vzdelávaním, ktoré neustále rozvíja. „Aj keď nie je také jednoduché obsadiť niektoré funkcie, zatiaľ nemusíme ťahať ľudí z iných regiónov, a čo vôbec nerobíme a nechceme robiť, hľadať ľudí z iných krajín ako Srbsko či Rumunsko,“ dodal Mallener.



Spoločnosť sa aktívne zapája aj do duálneho vzdelávania. Vo svojich priestoroch otvorila nové moderné duálne centrum, kde sa v dvoch študijných odboroch aktuálne vzdeláva 84 študentov. Vedúci duálneho vzdelávania v Brose Marián Lovás priblížil, že k dvom študijným odborom mechanik – mechatronik a mechanik strojov a zariadení, by mal v budúcom školskom roku pribudnúť tretí odbor mechanik – elektrotechnik.





Podľa primátorky Prievidze Kataríny Macháčkovej spoločnosť Brose splnila sľuby o rozvíjaní, ktoré pri príchode do regiónu dala. „Veľmi sa teším tomu, že sa spoločnosť chopila aj témy rozvíjania duálneho vzdelávania, pretože treba povedať, že práve technické vzdelávanie v poslednom období a to nielen v našom meste, ale na celom Slovensku sme zanedbávali a v dôsledku toho nemáme dostatok odbornej kvalifikovanej sily,“ podotkla. Zároveň vyzdvihla, že spoločnosť chce v regióne rozvíjať aj vedu, výskum a inovácie.





Brose Prievidza, s.r.o., vznikla v marci 2015 a jej jediným spoločníkom je nemecká skupina Brose International GmbH Coburg. Skupina Brose má zastúpenie v Európe, Ázii, Amerike a Afrike. Jej produkcia sa zameriava na výrobu mechatronických komponentov a systémov pre automobilový priemysel. Svoju produkciu dodáva približne 80 značkám automobilov, viac než 40 dodávateľom elektrických motorov a mechatronických systémov pre dvere automobilov, zadné výklopné dvere a sedadlá. Zamestnáva takmer 25.000 pracovníkov.