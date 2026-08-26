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26. augusta 2026
Predávate tovar v EÚ? Máte problém…
Tagy: E-shopy Malí a strední podnikatelia Nariadenie o obaloch a obalovom odpade (PPWR) Životné prostredie
Ak má tovar obal, jednotný trh neexistuje. Čo prináša Nariadenie o obaloch a obalovom odpade (PPWR), tu je prehľad povinností a trestov. Ušľachtilý cieľ, byrokratický močiar: Európske ...
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26.8.2026 (SITA.sk) - Ak má tovar obal, jednotný trh neexistuje. Čo prináša Nariadenie o obaloch a obalovom odpade (PPWR), tu je prehľad povinností a trestov.
Ušľachtilý cieľ, byrokratický močiar: Európske nariadenie o odpadoch ničí myšlienku jednotného trhu a likviduje malé e-shopy.
Myšlienka, s ktorou Európska únia priniesla Nariadenie o obaloch a obalovom odpade (PPWR), je na papieri krásna, veď kto by nechcel čistejšiu planétu, vyššiu mieru recyklácie obalov, menej zbytočných plastových krabičiek a koniec absurdným situáciám, kedy vám v obrovskej škatuli plnej plastovej výplne dorazí jeden malý rúž...
Znížiť množstvo odpadu a prinútiť firmy myslieť ekologicky je určite správny smer. Problém však nastáva v momente, keď sa zelená vízia zmení na byrokratické monštrum.
Zatiaľ čo pre nadnárodné korporácie predstavujú nové povinnosti, a nie je ich málo, len ďalšiu nákladovú položku v účtovníctve, pre malých a stredných obchodníkov a najmä e-shopy sa PPWR mení na likvidačnú administratívnu aj finančnú pascu.
Nariadenie PPWR vstúpilo do platnosti po schválení Európskym parlamentom a Radou EÚ v roku 2024 a pravidlá sa začali uplatňovať celoplošne v celej únii 12. augusta 2026. Niektoré ciele sú pritom naplánované až do konca budúceho desaťročia.
Povinnosti sa týkajú nielen výrobcov obalov, ale kompletného reťazca na ceste obalu ku koncovému zákazníkovi – logistika, baliči, plniči, predajcovia, alebo trebárs aj reštaurácie. Aj keď niektoré povinnosti vyplývajú už zo súčasnej legislatívy, PPWR zásadne pravidlá hry a administratívnu aj finančnú náročnosť. Osobitne, ak chce predajca pôsobiť nielen v domovskej krajine, ale predávať svoj tovar aj ďalších štátoch únie.
Napriek univerzálnosti nariadenia totiž neexistuje jednotná európska administrácia, ale je nutné riešiť povinnosti osobitne v každej krajine do ktorej chcete tovar a teda aj obaly dovážať. Výsledok?
Pre lepšiu predstavu si zoberme prípad malej slovenskej značky, remeselníka, ktorý vyrába napríklad ozdobné sviečky. Má malý e-shop, predáva na najmä na Slovensku, ale občas príde objednávka z Česka, občas z Nemecka či Rakúska.
Výsledok? Ak pošlete ročne zopár balíkov do troch krajín, fixné náhrady za „právo poslať obal“ vás vyjdú aj 3 000 eur ročne. Namiesto príjemného dodatočného príjmu z cezhraničných objednávok ste okamžite v mínuse a s množstvom administratívnych povinnosti na krku. Nariadenie teda nenecháva malým hráčom žiadny priestor na prirodzený rast.
A nenecháva ho ani väčším hráčom, ktorí by chceli pôsobiť na celom trhu EÚ. Znamená to okrem domovskej krajiny registráciu a poplatky v ďalších 26 krajinách a tu sa už ročné náklady na byrokraciu dostávajú na úroveň desiatok tisíc eur. Nie za recykláciu, alebo likvidáciu obalov, ale čisto za byrokraciu.
Najväčším paradoxom nového nariadenia je, že podkopáva jeden z najväčších výdobytkov Európskej únie – jednotný voľný trh. Desaťročia sa malým podnikateľom prízvukovalo, že vďaka EÚ môžu bez bariér predávať svoj tovar z Humenného do Lisabonu či Berlína. PPWR túto predstavu ak nie rovno ničí, tak jej stavia zásadnú administratívnu a finančnú prekážku .
Jednotný trh sa tak v praxi rozpadol na 27 byrokratických mikro-trhov s neviditeľnými colnicami, kde neplatíte clo za tovar, ale vysokú daň za obalovú byrokraciu.
Pred akú voľbu stavia PPWR malé e-shopy? Buď sa na administratívne povinnosti vykašlú a vystavia sa vysokému riziku pokút, alebo zaplatia likvidačné administratívne poplatky či urobia krok späť v čase.
Áno, možno sa nájde slovenský podnikateľ odchovaný na ilúzii bezbariérového digitálneho trhu, a povie si: „No a čo, tak sa skrátka nezaregistrujem, predám tam tri sviečky ročne, nestojím im za reč,"
Omyl, ignorovanie pravidiel nebude rebelstvo, ale ruská ruleta s likvidačným koncom a hrozí finančná poprava. Predstavte si, že pošlete po jednom neregistrovanom balíku do piatich rôznych krajín Únie. Keďže porušujete národné legislatívy piatich suverénnych štátov, teoreticky vám hrozí päť pokút naraz. Každý úrad totiž koná samostatne.
A nejde o žiadne symbolické blokové pokuty. Kým slovenská inšpekcia môže e-shopu napariť tisíckové sankcie, nemecký register LUCID pracuje s hrozbou pokút do výšky 100-tisíc eur a tamojšie úrady ich prostredníctvom európskych mechanizmov vedia bez problémov vymáhať.
Zákazníci po celej Európe si tak čoraz častejšie začínajú v košíkoch e-shopov všímať nepríjemný úkaz: Zavedenie geoblokácie. Konkrétnu výšku pokút určujú jednotlivé členské štáty vo svojej národnej legislatíve (v SR prostredníctvom zákona o odpadoch a súvisiacich predpisov).
Nariadenie členským štátom ukladá povinnosť stanoviť sankcie, ktoré majú byť účinné, primerané a odrádzajúce. Popri finančných pokutách, ktoré môžu dosahovať až státisíce eur v závislosti od závažnosti a obratu firmy, hrozí aj zákaz uvedenia daného obalu a tým aj výrobku na trh.
Paradoxne, najväčší producenti obalov a obalového odpadu - globálne e-commerce platformy tento tlak s prehľadom ustoja. Majú compliance tímy a náklady na byrokratické poplatky si obrovské čínske trhoviská a ďalší nadnárodní hráči hravo rozpustia v miliónových objemoch.
Porazeným je malý a stredný lokálny podnikateľ, ktorý namiesto vymýšľania lepších produktov trávi večery študovaním legislatívy 27 štátov a vážením lepiacej pásky a kartónu na gramových váhach. Druhým prehrávajúcim je európsky spotrebiteľ, ktorý pri nákupe častejšie narazí na informáciu typu „Tovar nie je možné dodať do vašej krajiny.“ Zúži sa mu výber a všetky náklady na byrokraciu zaplatí vo vyššej cene tovaru.
Zákony by mali životné prostredie chrániť s rozumom, nie vytvárať močiar, v ktorom sa poctivé malé podnikanie jednoducho utopí.
Ak firma po prvýkrát uvádza na trh v danej krajine EÚ balený tovar alebo používa vlastné obaly, vzťahuje sa na ňu povinná registrácia v národnom registri:
Predajcovia a baliči musia viesť podrobnú evidenciu o všetkých obaloch zavedených na trh:
Hoci technickú dokumentáciu a Vyhlásenie o zhode (EÚ Declaration of Conformity) primárne pripravuje zhotoviteľ (výrobca samotného obalového materiálu), balič a predajca majú povinnosť:
Každý obal alebo balený výrobok uvedený na trh musí obsahovať jasnú identifikáciu:
Zdroj: SITA.sk - Predávate tovar v EÚ? Máte problém… © SITA Všetky práva vyhradené.
Ušľachtilý cieľ, byrokratický močiar: Európske nariadenie o odpadoch ničí myšlienku jednotného trhu a likviduje malé e-shopy.
Myšlienka, s ktorou Európska únia priniesla Nariadenie o obaloch a obalovom odpade (PPWR), je na papieri krásna, veď kto by nechcel čistejšiu planétu, vyššiu mieru recyklácie obalov, menej zbytočných plastových krabičiek a koniec absurdným situáciám, kedy vám v obrovskej škatuli plnej plastovej výplne dorazí jeden malý rúž...
Znížiť množstvo odpadu a prinútiť firmy myslieť ekologicky je určite správny smer. Problém však nastáva v momente, keď sa zelená vízia zmení na byrokratické monštrum.
Zatiaľ čo pre nadnárodné korporácie predstavujú nové povinnosti, a nie je ich málo, len ďalšiu nákladovú položku v účtovníctve, pre malých a stredných obchodníkov a najmä e-shopy sa PPWR mení na likvidačnú administratívnu aj finančnú pascu.
Nariadenie PPWR vstúpilo do platnosti po schválení Európskym parlamentom a Radou EÚ v roku 2024 a pravidlá sa začali uplatňovať celoplošne v celej únii 12. augusta 2026. Niektoré ciele sú pritom naplánované až do konca budúceho desaťročia.
Povinnosti sa týkajú nielen výrobcov obalov, ale kompletného reťazca na ceste obalu ku koncovému zákazníkovi – logistika, baliči, plniči, predajcovia, alebo trebárs aj reštaurácie. Aj keď niektoré povinnosti vyplývajú už zo súčasnej legislatívy, PPWR zásadne pravidlá hry a administratívnu aj finančnú náročnosť. Osobitne, ak chce predajca pôsobiť nielen v domovskej krajine, ale predávať svoj tovar aj ďalších štátoch únie.
Napriek univerzálnosti nariadenia totiž neexistuje jednotná európska administrácia, ale je nutné riešiť povinnosti osobitne v každej krajine do ktorej chcete tovar a teda aj obaly dovážať. Výsledok?
Päť balíkov do zahraničia? Pripravte si tisíce eur
Pre lepšiu predstavu si zoberme prípad malej slovenskej značky, remeselníka, ktorý vyrába napríklad ozdobné sviečky. Má malý e-shop, predáva na najmä na Slovensku, ale občas príde objednávka z Česka, občas z Nemecka či Rakúska.
Finančná matematika PPWR je pre takýto občasný export neúprosná:
- Registračné a paušálne poplatky v zahraničí: 100 eur až 400 eur ročne za každú jednu krajinu bez ohľadu na to, či tam pošlete 10 000 balíkov alebo len jeden.
- Služby lokalizovaného zástupcu: 200 eur až 600 eur ročne za krajinu
Výsledok? Ak pošlete ročne zopár balíkov do troch krajín, fixné náhrady za „právo poslať obal“ vás vyjdú aj 3 000 eur ročne. Namiesto príjemného dodatočného príjmu z cezhraničných objednávok ste okamžite v mínuse a s množstvom administratívnych povinnosti na krku. Nariadenie teda nenecháva malým hráčom žiadny priestor na prirodzený rast.
A nenecháva ho ani väčším hráčom, ktorí by chceli pôsobiť na celom trhu EÚ. Znamená to okrem domovskej krajiny registráciu a poplatky v ďalších 26 krajinách a tu sa už ročné náklady na byrokraciu dostávajú na úroveň desiatok tisíc eur. Nie za recykláciu, alebo likvidáciu obalov, ale čisto za byrokraciu.
Najväčším paradoxom nového nariadenia je, že podkopáva jeden z najväčších výdobytkov Európskej únie – jednotný voľný trh. Desaťročia sa malým podnikateľom prízvukovalo, že vďaka EÚ môžu bez bariér predávať svoj tovar z Humenného do Lisabonu či Berlína. PPWR túto predstavu ak nie rovno ničí, tak jej stavia zásadnú administratívnu a finančnú prekážku .
Čo musí spraviť slovenský remeselník, ak chce poslať svoj tovar do piatich krajín EÚ?
- Zaregistrovať sa v 5 rôznych národných registroch obalov.
- Uzatvoriť 5 rôznych zmlúv s miestnymi recyklačnými organizáciami.
- Viesť výkazy v rôznych jazykoch.
- V mnohých štátoch si platiť tzv. „povereného zástupcu“
Jednotný trh sa tak v praxi rozpadol na 27 byrokratických mikro-trhov s neviditeľnými colnicami, kde neplatíte clo za tovar, ale vysokú daň za obalovú byrokraciu.
Ignorovanie pravidiel? Hrozí finančná poprava
Pred akú voľbu stavia PPWR malé e-shopy? Buď sa na administratívne povinnosti vykašlú a vystavia sa vysokému riziku pokút, alebo zaplatia likvidačné administratívne poplatky či urobia krok späť v čase.
Áno, možno sa nájde slovenský podnikateľ odchovaný na ilúzii bezbariérového digitálneho trhu, a povie si: „No a čo, tak sa skrátka nezaregistrujem, predám tam tri sviečky ročne, nestojím im za reč,"
Omyl, ignorovanie pravidiel nebude rebelstvo, ale ruská ruleta s likvidačným koncom a hrozí finančná poprava. Predstavte si, že pošlete po jednom neregistrovanom balíku do piatich rôznych krajín Únie. Keďže porušujete národné legislatívy piatich suverénnych štátov, teoreticky vám hrozí päť pokút naraz. Každý úrad totiž koná samostatne.
A nejde o žiadne symbolické blokové pokuty. Kým slovenská inšpekcia môže e-shopu napariť tisíckové sankcie, nemecký register LUCID pracuje s hrozbou pokút do výšky 100-tisíc eur a tamojšie úrady ich prostredníctvom európskych mechanizmov vedia bez problémov vymáhať.
Geoblokácia ako jediná obrana: Návrat k izolácii
Zákazníci po celej Európe si tak čoraz častejšie začínajú v košíkoch e-shopov všímať nepríjemný úkaz: Zavedenie geoblokácie. Konkrétnu výšku pokút určujú jednotlivé členské štáty vo svojej národnej legislatíve (v SR prostredníctvom zákona o odpadoch a súvisiacich predpisov).
Nariadenie členským štátom ukladá povinnosť stanoviť sankcie, ktoré majú byť účinné, primerané a odrádzajúce. Popri finančných pokutách, ktoré môžu dosahovať až státisíce eur v závislosti od závažnosti a obratu firmy, hrozí aj zákaz uvedenia daného obalu a tým aj výrobku na trh.
Kto nakoniec vyhrá a kto zaplatí účet?
Paradoxne, najväčší producenti obalov a obalového odpadu - globálne e-commerce platformy tento tlak s prehľadom ustoja. Majú compliance tímy a náklady na byrokratické poplatky si obrovské čínske trhoviská a ďalší nadnárodní hráči hravo rozpustia v miliónových objemoch.
Porazeným je malý a stredný lokálny podnikateľ, ktorý namiesto vymýšľania lepších produktov trávi večery študovaním legislatívy 27 štátov a vážením lepiacej pásky a kartónu na gramových váhach. Druhým prehrávajúcim je európsky spotrebiteľ, ktorý pri nákupe častejšie narazí na informáciu typu „Tovar nie je možné dodať do vašej krajiny.“ Zúži sa mu výber a všetky náklady na byrokraciu zaplatí vo vyššej cene tovaru.
Zákony by mali životné prostredie chrániť s rozumom, nie vytvárať močiar, v ktorom sa poctivé malé podnikanie jednoducho utopí.
Veľmi dlhý prehľad administratívnych povinností:
1. Registrácia v národných registroch Rozšírenej zodpovednosti výrobcov (EPR / RZV)
Ak firma po prvýkrát uvádza na trh v danej krajine EÚ balený tovar alebo používa vlastné obaly, vzťahuje sa na ňu povinná registrácia v národnom registri:
- Lokálna registrácia v každom štáte predaja: Ak e-shop predáva tovar napríklad na Slovensku, Česku a Nemecku, musí byť zaregistrovaný v oficiálnom registri RZV každého z týchto štátov. Medzinárodný „jednotný“ register pre celú EÚ neexistuje.
- Poverený zástupca (Authorized Representative): Ak predajca nemá sídlo v štáte, do ktorého tovar posiela, musí si tam v mnohých prípadoch vymenovať spoločné právne zastúpenie na plnenie povinností RZV.
- Zákaz predaja bez registrácie: Bez platnej registrácie v registri danej krajiny sa obaly ani balený tovar nesmú uvednúť na trh. Trhoviská (Amazon, Kaufland, Allegro atď.) vyžadujú od predajcov zadanie registračné čísla EPR pre každý trh na ktorom sa majú výrobky predávať.
2. Zmluva s Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV)
- Na zabezpečenie zberu a recyklácie obalov sa predajca/balič musí spravidla prihlásiť a uzavrieť zmluvu s autorizovanou OZV (na Slovensku napr. NATUR-PACK, ELEKOS, ASEKOL atď.):
- Cez OZV plní svoje finančné povinnosti za nakladanie s obalovým odpadom (platí tzv. recyklačné poplatky).
- Poplatky sa riadia ekologickou moduláciou – za recyklovateľné a ekologické obaly platí menej, za obaly z ťažko recyklovateľných plastov viac.
3. Povinná evidencia a ročný výkazníctvo (Reporting)
Predajcovia a baliči musia viesť podrobnú evidenciu o všetkých obaloch zavedených na trh:
- Ročný nahlasovací termín: Do 1. júna nasledujúceho roka musia predložiť národným orgánom (a príslušnej OZV) výkazy s údajmi o množstvách, hmotnosti a materiálovom zložení použitých obalov.
- Evidujú sa primárne obaly (spotrebiteľský obal výrobku), sekundárne (skupinové) aj terciárne/prepravné obaly (výplne, lepiace pásky, krabice, paletovacie fólie).
4. Vedenie a overovanie dokumentácie o zhode
Hoci technickú dokumentáciu a Vyhlásenie o zhode (EÚ Declaration of Conformity) primárne pripravuje zhotoviteľ (výrobca samotného obalového materiálu), balič a predajca majú povinnosť:
- Kontrolná / overovacia povinnosť: Pred použitím obalu/škatule si od dodávateľa vyžiadať doklad o tom, že obal spĺňa požiadavky PPWR (napr. že neobsahuje zakázané chemické látky, je recyklovateľný).
- Archivácia: Vyhlásenia o zhode k obalom musia uchovávať po dobu 5 rokov (pri jednorazových obaloch) resp. 10 rokov (pri opakovane použiteľných obaloch).
5. Označovacie a identifikačné povinnosti na obale
Každý obal alebo balený výrobok uvedený na trh musí obsahovať jasnú identifikáciu:
- Obchodné meno, adresu a kontaktné údaje zodpovedného subjektu (baliča/dovozcu/výrobcu).
- Štítok pre spotrebiteľa o materiálovom zložení (uľahčujúci triedenie odpadu). Ten by mal byť štandardizovaný, ale niektoré krajiny napr. Taliansko alebo Francúzsko používajú vlastné označenia.
Zdroj: SITA.sk - Predávate tovar v EÚ? Máte problém… © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: E-shopy Malí a strední podnikatelia Nariadenie o obaloch a obalovom odpade (PPWR) Životné prostredie
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