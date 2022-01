Predčasné voľby by chcelo viac ako 52 percent voličov, ukázal prieskum

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2022 - Za predčasné parlamentné voľby sa vyslovilo 52,2 percenta voličov, z toho s touto alternatívou určite súhlasí 35,2 percenta opýtaných a skôr súhlasí 17 percent.S možnosťou skrátenia volebného obdobia súčasnej vlády určite nesúhlasí 27,3 percenta oslovených, skôr nesúhlasí 17,3 percenta.Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry Ako, ktorý uskutočnila pre televíziu Joj od 10. do 17. januára na vzorke 1 000 respondentov. Zvyšných 3,2 percenta účastníkov prieskumu sa k otázke nevedelo alebo nechcelo vyjadriť.Respondentom bola v prieskume položená otázka: „Želali či neželali by ste si, aby sa konali predčasné voľby, teda aby súčasná vláda nedovládla celé štyri roky?".