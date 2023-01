Predčasné voľby Slovensku nikdy nič dobré nepriniesli, ale je to jediná cesta, myslí si Remišová

Rozhodnú o osude krajiny

Hádky v koalícii blokovali progres

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Predčasné voľby Slovensku nikdy nič dobré nepriniesli, ale po povalení vlády stranami SaS Hlas-SD a extrémistami a po odmietnutí SaS podporiť novú vládu, je to, žiaľ, jediná schodná cesta.Uviedla to poverená vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v reakcii na schválený termín predčasných volieb, ktoré budú 30. septembra.„Voľby, ktoré nás čakajú, rozhodnú o osude Slovenska. Rozhodnú, či sa krajina vedená zlodejmi a populistami vydá na cestu korupcie, priemernosti a postupného úpadku, alebo spoločne zabojujeme za spravodlivosť, slobodu a prosperitu, aj keď to nebude jednoduché,“ skonštatovala.Podľa Remišovej rozmýšľa drvivá väčšina politikov veľmi obmedzene pár mesiacov dopredu, prípadne navrhuje zvyšovanie nejakých sociálnych dávok. Sociálna pomoc je dôležitá v čase krízy, ale energetická kríza aj inflácia sa postupne skončia a politika nemôže byť neustále v zakliatí kríz. Slovensko podľa nej potrebuje uvažovať oveľa ďalej.Remišová zhodnotila, že počas pôsobenia vo vláde sa strane Za ľudí veľa vecí podarilo, napríklad najväčšia reforma eurofondov a zníženie byrokracie v histórií, programy na nové eurofondové obdobie schválené medzi prvými šiestimi krajinami EÚ, na rozdiel od minulosti ani euro prepadnuté do Bruselu, čestne a profesionálne riadené IT služby štátu.„V medzinárodnom porovnaní vnímania korupcie Transparency International dosiahlo Slovensko historicky najlepšie umiestnenie za posledné desaťročie a oproti vláde Petra Pellegriniho sa nám v rebríčku podarilo zlepšiť o desať miest,“ poukázala Remišová. Zároveň však pripustila, že z dôvodu osobných sporov a hádok v koalícii sa mnohé veci nepodarili.