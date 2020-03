Ramsay zostal po zrušení MS v hokeji 2020 sklamaný, Handzuš a Országh hovoria o správnom riešení

Hráči nemajú kde trénovať

Logické a správne rozhodnutie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.3.2020 - Slovenská hokejová reprezentácia sa niekoľko mesiacov pripravovala na vrchol aktuálnej sezóny v podobe majstrovstiev sveta. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) však pre hrozbu koronavírusu zrušila turnaj, ktorý sa mal uskutočniť v termíne od 8. do 24. mája vo švajčiarskych mestách Lausanne a Zürich."Keď som sa dozvedel správu o zrušení šampionátu, zostal som sklamaný. Minulý rok sme hrali skvele na domácich majstrovstvách sveta, mali sme na dosah dobrý výsledok. A verili sme, že tento rok ho ešte zlepšíme, že sa posunieme ďalej, že opäť budeme môcť konkurovať najlepším na medzinárodnej úrovni. Nepamätám si situáciu, ako je táto. Môj plán je zostať v kontakte s Mirom Šatanom aj s členmi realizačného tímu, s ktorými budeme ďalej plánovať prípravu na augustovú olympijskú kvalifikáciu. Verím, že situácia sa umúdri a turnaj zorganizujeme. Aktuálne dianie okolo vírusu je značne znepokojujúce. Veľa podujatí bolo zrušených alebo odložených, hranice sú uzavreté. Verím, že čoskoro nájdeme liek, ktorý pomôže všetkým ľuďom s týmto ochorením. Všetci moji slovenskí priatelia, tréneri a kolegovia - chýbate mi. Snáď sa čoskoro budem môcť vrátiť a budeme spolu pokračovať v najlepšej práci pre slovenský hokej. Buďte silní a opatrní, držte spolu," uviedol pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja hlavný tréner reprezentácie SR Craig Ramsay."Sú veci, ktoré neovplyvníme. Rozhodnutie o zrušení šampionátu bolo viac-menej isté, čakalo sa už len na verdikt švajčiarskych úradov, aby IIHF mohla použiť poistku, ktorú mala. Situácia je náročná. Ligy v celej Európe, okrem zatiaľ prerušenej KHL a bieloruskej súťaže, ktorá sa hrá, sú zrušené. Hráči nemajú kde trénovať, arény sú pozatvárané, nie je ľad. Veľa štátov je v karanténe, zatvárajú sa hranice. Zrušenie MS bolo jediné riešenie v momentálnej situácii. Zdravie je ďaleko pred športovým podujatím," povedal asistent reprezentačného trénera Vladimír Országh.Bývalý kouč Banskej Bystrice alebo Slovana Bratislava sa vrátil na lavičku národného tímu len nedávno a chcel mu a pomôcť k dobrému výsledku na MS."Či už som si ja návrat do reprezentácie prestavoval inak alebo nie, v tejto chvíli to nie je podstatné. Dôležité je, aby sme situáciu zvládli po celom svete a v budúcnosti sa mohli tešiť z ďalších turnajov. V posledných dňoch som bol v spojení prevažne s Mirom Šatanom, rozprávali sme sa na tému MS vždy, keď vyšla nejaká správa v súvislosti s nimi. Komunikoval som aj s Craigom Ramsaym, keďže sme plánovali organizovať kempy pred MS. Dohodli sme sa, že vzhľadom na aktuálne dianie budeme čakať, ako sa situácia vyvinie. Napokon padla definitívna a nie je viac čo riešiť. Verím, že súčasná situácia nezasiahne organizáciu olympijskej kvalifikácie. Chcem však zdôrazniť, že momentálne je kľúčová zodpovednosť všetkých ľudí, aby sme vírus spoločnými silami porazili," dodal zlatý medailista z MS 2002.Po rýchlom konci v KHL už po základnej časti si chcel útočník Adam Liška predĺžiť sezónu účasťou na MS. O miesto v tíme však tentoraz bojovať nemusí."Keď som videl opatrenia, ktoré krajiny vo svete robia v posledných týždňoch, čakal som, že šampionát nebude. Chcel som si na ňom zahrať. V sezóne som tvrdo pracoval, aby som zaujal trénerov a vybojoval si miestenku naň. Navyše pred koncom ročníka som bol zranený, takže som mal veľkú chuť hrať hokej. V momentálnej situácii je najdôležitejšie, aby sme sa vírusu zbavili čo najskôr. Dúfam, že do nasledujúcej sezóny nastúpime bez problémov a všetko sa bude môcť začať v riadnom termíne," uviedol krídelník Severstaľu Čerepovec pre HockeySlovakia.sk.Vzhľadom na predčasné ukončenie sezóny vo väčšine hokejových líg očakával zrušenie MS aj bývalý slovenský reprezentant a momentálne člen Výkonného výboru SZĽH Michal Handzuš."Hoci boli majstrovstvá sveta na programe až v máji, situácia ohľadom koronavírusu je nejasná a nie je zrejmé, kedy sa pandémia skončí. Bolo potrebné brať ohľad aj na zdravie ľudí, ktorí by participovali na organizácii podujatia. A keďže problémy sú aj s cestovaním, zrušenie šampionátu bolo logické a jediné správne riešenie. Všetci z nás tušia, že súčasné obmedzenie budú trvať dlhšie, preto nemalo zmysel naťahovať čas a čakať," doplnil.