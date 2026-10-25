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24. októbra 2026
Volebná noc 2026: Župani si držia svoje posty, v Košiciach sa črtá zmena primátora
Volebná noc 2026: Župani si držia svoje posty, v Košiciach sa črtá zmena primátora
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V Bratislave ohlásil víťazstvo Matúš Vallo, v Košiciach Ladislav Lörinc, ktorý má vystriedať Jaroslava Polačeka.
Voliči v sobotu 24. októbra rozhodovali o vedení miest, obcí a krajov na nasledujúce štyri roky. Nočné sčítavanie prinieslo výrazné náskoky viacerých úradujúcich predstaviteľov, ale aj tesné súboje.
Trenčiansky kraj má naďalej viesť Jaroslav Baška
Jaroslav Baška sa počas volebnej noci označil za víťaza. Podľa nočného súhrnu TASR dosahoval približne 57 percent hlasov. Pokračovanie súčasného vedenia naznačovali výsledky aj v ostatných krajoch.
Prehľad predsedov krajov, ktorí majú podľa neoficiálnych výsledkov obhájiť svoje funkcie:
|Samosprávny kraj
|Predseda/predsedníčka
|Bratislavský
|Juraj Droba
|Trnavský
|Jozef Viskupič
|Trenčiansky
|Jaroslav Baška
|Nitriansky
|Branislav Becík
|Žilinský
|Erika Jurinová
|Banskobystrický
|Ondrej Lunter
|Prešovský
|Milan Majerský
|Košický
|Rastislav Trnka
Účasť v krajských voľbách podľa predbežného súhrnu dosahovala približne 46,5 percenta.
Vallo ohlásil víťazstvo, v Košiciach vedie Lörinc
Matúš Vallo sa vyhlásil za víťaza primátorských volieb v Bratislave. Podľa údajov zverejnených o 1.40 h mal po sčítaní 72 902 hlasov podporu 63,22 percenta. Jeho najbližší súper Jozef Ráž dosahoval 33,61 percenta.
V Košiciach smeroval k víťazstvu Ladislav Lörinc. Po sčítaní 61 553 hlasov získaval 40,06 percenta, kým úradujúci primátor Jaroslav Polaček mal 21,50 percenta. Lörinc sa následne označil za víťaza a deklaroval záujem zastupovať všetkých Košičanov.
Obhájenie primátorského mandátu ohlásil aj František Oľha v Prešove. Odvolával sa na výrazný náskok po spočítaní značnej časti okrskov.
Tesný súboj v Košickom kraji
Napínavé bolo sčítavanie hlasov v súboji o predsedu Košického samosprávneho kraja. Rastislav Trnka napokon ohlásil obhájenie funkcie. Jeho vyzývateľ Marián Porvažník avizoval pripravenosť pôsobiť ako líder opozície v krajskom zastupiteľstve.
Uvedené čísla zachytávajú priebežný stav počas volebnej noci, nie konečné oficiálne výsledky.
Zdroj: Správu budeme aktualizovať.
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