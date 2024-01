Washington schválil predaj stíhačiek F-16 Turecku a F-35 Grécku po tom, čo Ankara odobrila vstup Švédska do NATO

Podmienka Turecka

Zostáva už len Maďarsko

27.1.2024 (SITA.sk) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena v piatok schválila predaj stíhačiek F-16 Turecku po tom, ako Ankara tento týždeň ratifikovala členstvo Švédska v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) Tento krok predstavuje významný pokrok v expanzii aliancie, ktorej význam po ruskej invázii na Ukrajinu ešte viac stúpol.Americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo v piatok neskoro večer Kongresu súhlas s predajom stíhačiek F-16 v hodnote 23 miliárd dolárov Turecku spolu s predajom moderných stíhačiek F-35 v hodnote 8,6 miliardy dolárov do Grécka.Tento krok prišiel len niekoľko hodín po tom, čo Turecko uložilo svoj „ratifikačný protokol“ pre vstup Švédska do NATO vo Washingtone, kde sa nachádza úložisko dokumentov aliancie, a po tom, ako niekoľko kľúčových členov amerického Kongresu stiahlo svoje námietky.Turecko, spojenec NATO, sa dlho snažilo o modernizáciu svojej flotily F-16 a ratifikáciu členstva Švédska podmieňovalo schválením predaja nových lietadiel.Bidenova administratíva predaj podporila, no niekoľko zákonodarcov vyjadrilo námietky z dôvodu obáv o ľudské práva, čo blokovalo túto transakciu.Predaj do Turecka zahŕňa 40 nových lietadiel F-16 a vybavenie na modernizáciu 79 jeho existujúcej flotily F-16. Predaj do Grécka zahŕňa 40 spoločných úderných stíhačiek F-35 Lightning II a súvisiace vybavenie.Švédsko sa spolu s Fínskom vzdali desaťročia trvajúcej neutrality a predvlani po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu požiadali o vstup do NATO.Zatiaľ čo Fínsko sa v apríli minulého roka stalo 31. členskou krajinou aliancie, Švédsko na svoje členstvo ešte len čaká. Na prijatie nového člena treba ratifikáciu všetkých existujúcich členov aliancie.Jediným členským štátom NATO, ktorý neratifikoval pristúpenie Švédska, momentálne zostáva Maďarsko.