Prepustení úradníci v Maďarsku majú údajne doplniť vojenské zálohy

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 12. októbra (TASR) - Maďarská vláda plánuje súčasne s radikálnym znižovaním stavu pracovníkov ministerstiev doplniť stav príslušníkov armády a vojenskej zálohy. Podľa piatkovej informácie spravodajského servera 24.hu chce kabinet vlastne prinútiť väčšinu zo zhruba 10.000 prepustených úradníkov, aby nastúpili do služby ozbrojených síl ako záložní vojaci, pričom výnimkou by nemali byť ani ženy.Server pripomína, že šéf rezortu obrany Tibor Benkő v utorok predložil parlamentu návrh uznesenia, podľa ktorého by počet príslušníkov armády výrazne stúpol. Počet dôstojníkov by mal vzrásť z 5690 na 6600, poddôstojníkov z 8845 na 10.200, vojakov zo 7895 na 13.200 a počet vojakov v zálohe by mal byť navŕšený z 8000 na 20.000.Nemenované zdroje z ministerstiev serveru uviedli, že úradníkom, ktorí čakajú na zoznam prepustených, oznámili, že zmenu pracoviska v rámci verejnej sféry im zabezpečia iba v prípade, ak súhlasia s absolvovaním služby v armáde či v civilnej ochrane.Podľa zákona o civilnej ochrane môže byť - až na niektoré presne špecifikované výnimky - prakticky ktokoľvek povolaný na službu do civilnej ochrany, píše 24.hu.Mnohí z prepustených ministerských úradníkov sa bude musieť uspokojiť s ďaleko menej platenou prácou v oblastiach zdravotníctva či sociálnej sféry, do ktorých ich chce kabinet presmerovať. Aj takúto prácu im však poskytnú len v prípade ich súhlasu s vojenskou službou.Vojaci v zálohe podľa vlani zreformovaného systému musia absolvovať základný výcvik a potom môžu byť povolávaní do služby každoročne na 20 dní.