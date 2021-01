Prednostné očkovanie proti Covid-19 malo dostať viacero slovenských športovcov

Medzi ľuďmi, ktorých prednostne zaočkovali proti koronavírusu, figuruje aj viacero slovenských športovcov a členov ich realizačných tímov. V pondelok večer o tom informoval denník SME na svojich internetových stránkach.



Má ísť prevažne o aktívnych športovcov, medzi nimi aj o adeptov na účasť na olympijských hrách. Minulý týždeň dostali v Nemocnici Svätého Michala vakcínu členovia reprezentačného štvorkajaka. "Prednostné očkovanie nám zabezpečilo ministerstvo vnútra, keďže sme členmi Športového centra polície. Budúci mesiac chceme odcestovať na sústredenie do Kalifornie, ktoré je pre nás v príprave na olympijské hry v Tokiu kľúčové. Keby sme neboli zaočkovaní, mohli by nám robiť problémy, nechceme riskovať, že nás odmietnu," povedal pre sme.sk kajakár Erik Vlček.



V nedeľu sa dostala na verejnosť informácia o prípade bývalej tenistky Dominiky Cibulkovej, ktorú prednostne zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) na bratislavských Kramároch. V prvej fáze by pritom mali dostať očkovanie len zdravotníci a ľudia z kritickej infraštruktúry a z prvej línie boja proti koronavírusu. "Viem, že je to v týchto dňoch citlivá téma, lebo veľa ľudí, ktorí sa chcú zaočkovať, musí čakať. Beriem to tak, že ministerstvo vnútra do nás investovalo veľa energie aj peňazí a očakáva od nás nejaký výsledok. Vakcína zvyšuje naše šance na úspech. Ak by ktokoľvek z nás teraz na mesiac vypadol z prípravy, znamenalo by to komplikácie," uviedol Vlček.

Na archívnej snímke Erik Vlček 3. mája 2015 v českých Račiciach

Foto: TASR/Pavel Neubauer

SME informuje, že zatiaľ nie je známy počet zaočkovaných športovcov, riaditeľ Športového centra polície Juraj Minčík nezdvíhal telefón a nereagoval na sms a k téme sa nechcel vyjadriť ani riaditeľ Nemocnice Svätého Michala Branislav Delej.Záujem o očkovanie elitných reprezentantov prejavili predstavitelia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). "Obrátili sme sa 22. decembra na ministerstvo zdravotníctva so žiadosťou, či by naši elitní športovci pripravujúci sa na olympijské hry nemohli byť zaočkovaní v niektorej z prvých vĺn. Mohlo by sa to využiť aj ako súčasť kampane na propagáciu očkovania, keďže veľa ľudí sa ešte nerozhodlo alebo váha. Odpoveď sme zatiaľ nedostali. Vnímame samozrejme etické otázky a určite nechceme, aby tých dvesto vakcín niekde niekomu chýbalo," povedal športový riaditeľ SOŠV Roman Buček.