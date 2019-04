Predpokladaní členovia IS zaútočili na mesto v Líbyi, zabili starostu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Benghází 9. apríla (TASR) - Militanti patriaci pravdepodobne k teroristickej organizácii Islamský štát (IS) zaútočili v noci na utorok na malé mesto v strednej časti Líbye, kde zabili najmenej troch ľudí vrátane miestneho starostu. Informoval o tom líbyjský zákonodarca Ismáíl Šaríf, ktorého citovala agentúra AP.Útočníci podľa neho v meste Fukahá podpálili viacero domov. Miestny obyvateľ Rabíh Zídání uviedol, že starostovi a dvom predstaviteľom bezpečnostných zložiek odrezali hlavy.Fukahá sa nachádza v oblasti južne od pobrežného mesta Syrta, ktoré bolo v uplynulých rokoch baštou IS v Líbyi. Príslušníci tejto organizácie zaútočili na Fukahu aj vlani v októbri.Najnovší útok pripisovaný IS sa odohral v čase, keď súperiace sily v Líbyi bojujú o kontrolu nad hlavným mestom Tripolis. Niekoľko dní trvajúce boje si podľa aktuálnych údajov AP vyžiadali už 51 mŕtvych — bojovníkov aj civilistov.