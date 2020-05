Predpoveď počasia: Blíži sa také prudké ochladenie. Ochladí sa aj o 22°C. Najskôr príde leto, potom búrky a extrémna zmena

Najskôr nás čakajú vysoké teploty, ktoré vystriedajú búrky a následne nás čaká prudké ochladenie.

Nadchádzajúce dni budú poriadne divoké. Počasie totiž bude mimoriadne premenlivé a v niektorých aspektoch nás čaká doslova extrémne počasie. To budeme badať predovšetkým na extrémnom ochladení, ktoré so sebou prinesie niekoľko problémov.

Ako prvé nás však čaká teplé počasie. To zavládne už od piatka a zotrvá do pondelka, kedy do našej oblasti bude vrcholiť prílev teplého vzduchu od juhu. Tento prílev teplého vzduchu prinesie mimoriadne vysoké teploty aj na Slovensko.

V priebehu víkendu sa denné teploty budú šplhať dokonca až cez hranicu +25 °C a podľa aktuálnych predpovedí by mal byť najteplejším dňom pondelok, kedy teploty vystúpia až k +28 °C.

Nebude to však také idylické. Cez strednú Európu začne postupovať studený front, ktorý sa tu zvlní. Pred týmto frontom budú vznikať tzv. predfrontálne búrky, ktoré nás čakajú v sobotu aj v nedeľu. Predfrontálne búrky môžu pomerne rýchlo vznikať a sú nevyspytateľné.

Výraznejšie búrky treba očakávať na Slovensku v nedeľu podvečer a v pondelok, kedy už začne postupovať samotný studený front. Za týmto studeným frontom nás potom čaká citeľné ochladenie.

v niektorých oblastiach sa za 24 hodín ochladí aj o viac ako 20 °C. Čo je skutočne významné ochladenie.

Utorňajšie teploty tak s tými pondelňajšími budú zásadne odlišné. V číselnom vyjadrení: zatiaľ čo v pondelok budú na severe teploty od +20 do +22 °C, tak v utorok už len od 0 do +3 °C. Takéto ochladenie, ak sa potvrdí, je v skutku výnimočné a zapíše sa do histórie.

Ochladenie bude také významné, že severné regióny Slovenska sa v utorok môžu zobudiť do zasneženého rána.

Zdroj: imeteo.sk