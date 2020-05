Odmietanie Pellegriniho v Smere je pre Druckera úsmevné, nevylučuje spoluprácu s výraznou osobnosťou

Pellegrini nezmení Smer-SD

Dilema Smer a Matovičov ultra populizmus

8.5.2020 - Bývalý premiér a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini je výrazná osobnosť na slovenskej politickej scéne a je úsmevné, že ho v strane nechcú. Pre agentúru SITA to uviedol predseda strany Dobrá voľba a bývalý minister zdravotníctva a vnútra Tomáš Drucker. Pellegrini nedávno ohlásil svoj záujem kandidovať za predsedu Smeru-SD.Okrem neho sa o funkciu šéfa strany bude uchádzať aj jej súčasný líder Robert Fico. Pellegrini zároveň nevylúčil, že by po prípadnom neúspechu stranu opustil. Jednou z možných alternatív je podľa medializovaných informácií vytvorenie vlastnej politickej strany alebo spolupráca s Druckerom. Predseda Dobrej voľby konštatoval, že je na Pellegrinim, ako sa rozhodne o svojej politickej budúcnosti, spoluprácu s ním nevylúčil.Podľa Druckera ani Pellegrini nezmení Smer-SD na sociálnu demokraciu. „Som presvedčený, že do slovenskej politiky okrem slušnosti patrí odbornosť a profesionalita. Je tu mnoho schopných politikov, ktorí, žiaľ, v minulosti nepreukázali schopnosť spolupracovať a preto zvíťazila iba túžba po zmene bez hlbších zamyslení, akú krajinu vlastne chceme budovať a aký lepší život pre občanov chceme zabezpečiť. A to je podľa mňa málo,“ myslí si exminister.V strane Dobrá voľba si podľa jeho slov uvedomujú, že bez spolupráce budú ťažko ponúkať lepšiu alternatívu voči „dileme Smer alebo ultra populizmu v réžii Igora Matoviča“. „Peter Pellegrini je bez debaty výrazná osobnosť slovenskej politiky a je až úsmevné, že v skutočnosti ho v strane Smer ani nechcú. Je však na ňom, ako sa rozhodne. Slovensko si zaslúži kvalitnú slušnú a modernú sociálnu demokraciu,“ dodal predseda Dobrej voľby.Drucker pôsobil vo vláde Roberta Fica aj Petra Pellegriniho ako minister zdravotníctva a dočasný minister vnútra. Z tejto pozície odstúpil na jar minulého roka. Odôvodňoval to tým, že nedokázal odvolať vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara. Prostredníctvom videa na sociálnej sieti zverejnil v auguste minulého roku informáciu, že založí novú politickú stranu Dobrá voľba. Už vtedy sa v súvislosti s jeho stranou hovorilo o možnom príchode Pellegriniho.