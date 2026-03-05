|
05. marca 2026
Progresívci žiadajú mimoriadne zasadnutie výboru pre kultúru a médiá, Jaurová kritizuje drastické škrty vo financovaní – VIDEO
Hnutie Progresívne Slovensko (PS) žiada mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a ...
5.3.2026 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) žiada mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá. Cieľom je prerokovať krízovú situáciu v kultúrnych inštitúciách a možnosti presunúť finančné prostriedky v rámci rozpočtu ministerstva kultúry tak, aby mohli pokračovať vo svojej činnosti.
Ako uviedla líderka zmeny v kultúre a médiách a podpredsedníčka výboru pre kultúru Zora Jaurová (PS), po zásahoch do nezávislej kultúry a personálnych zmenách v štátnych kultúrnych inštitúciách Ministerstvo kultúry (MK) SR drasticky škrtá financie, čo podľa poslankyne môže paralyzovať ich základnú činnosť. Poukázala, že kultúrne inštitúcie už minulý rok výrazne znížili rozpočty a podpísali s rezortom kultúry kontrakty, podľa ktorých naplánovali svoju činnosť.
„Rezort im však posiela ešte menej peňazí, než bolo dohodnuté. Minulý rok totiž nedokázal vyčerpať približne 10 miliónov eur na kapitálové výdavky a musel ich vrátiť do štátneho rozpočtu. Tento výpadok sa teraz snaží zaplátať tak, že škrtá rozpočty približne tridsiatim organizáciám vo svojej pôsobnosti. V praxi to znamená, že zaplatia platy a základnú prevádzku, ale na svoju skutočnú činnosť im neostane takmer nič,“ tvrdí Jaurová.
Argumentovala napríklad Hudobným centrom, ktorého ročný rozpočet je približne jeden milión eur, no väčšina z neho smeruje na platy a služby a na samotnú činnosť inštitúcie ostáva len zopár tisíc eur mesačne.
Jaurová tiež kritizovala to, že hoci MK SR škrtá peniaze kultúrnym organizáciám, na svojich vlastných projektoch nešetrí. V tomto smere ako príklad uviedla Správu rezortných zariadení, ktorú ministerstvo zriadilo vlani, a jej rozpočet je vyše 14 miliónov eur. „Vôbec pritom nie je jasné, aký je účel tejto organizácie,” vraví.
Vystríhala pred tým, že následkom situácie môže byť rušenie alebo výrazné obmedzenie dlhoročných kultúrnych podujatí, menovala napríklad Bratislavské hudobné slávnosti, Mélos-Étos či iné prestížne podujatia. „Situáciu zhoršuje aj fungovanie Fondu na podporu umenia, ktorý zatiaľ tento rok neposkytol žiadne granty,” dodala.
„Nezávislá kultúra nemá peniaze a štátne inštitúcie ministerstvo škrtí tak, že nemôžu vykonávať svoju činnosť. Ak sa s týmto stavom nič zásadné neurobí, v kultúre zostane spálená zem a škody, ktoré sa už nebudú dať napraviť. Slovenská kultúra je dnes pod vedením Martiny Šimkovičovej a Lukáša Machalu na kolenách,“ uzavrela.
Agentúra SITA požiada o stanovisko Ministerstvo kultúry SR.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci žiadajú mimoriadne zasadnutie výboru pre kultúru a médiá, Jaurová kritizuje drastické škrty vo financovaní – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
