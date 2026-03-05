Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 5.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Fridrich
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

05. marca 2026

Progresívci žiadajú mimoriadne zasadnutie výboru pre kultúru a médiá, Jaurová kritizuje drastické škrty vo financovaní – VIDEO


Tagy: Bratislavské hudobné slávnosti Financie Kultúra Projekty

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) žiada mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a ...



Zdieľať
66cddf055efce451678151 676x451 5.3.2026 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) žiada mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá. Cieľom je prerokovať krízovú situáciu v kultúrnych inštitúciách a možnosti presunúť finančné prostriedky v rámci rozpočtu ministerstva kultúry tak, aby mohli pokračovať vo svojej činnosti.

Drastické škrtanie financií


Ako uviedla líderka zmeny v kultúre a médiách a podpredsedníčka výboru pre kultúru Zora Jaurová (PS), po zásahoch do nezávislej kultúry a personálnych zmenách v štátnych kultúrnych inštitúciách Ministerstvo kultúry (MK) SR drasticky škrtá financie, čo podľa poslankyne môže paralyzovať ich základnú činnosť. Poukázala, že kultúrne inštitúcie už minulý rok výrazne znížili rozpočty a podpísali s rezortom kultúry kontrakty, podľa ktorých naplánovali svoju činnosť.

Rezort im však posiela ešte menej peňazí, než bolo dohodnuté. Minulý rok totiž nedokázal vyčerpať približne 10 miliónov eur na kapitálové výdavky a musel ich vrátiť do štátneho rozpočtu. Tento výpadok sa teraz snaží zaplátať tak, že škrtá rozpočty približne tridsiatim organizáciám vo svojej pôsobnosti. V praxi to znamená, že zaplatia platy a základnú prevádzku, ale na svoju skutočnú činnosť im neostane takmer nič,“ tvrdí Jaurová.

Argumentovala napríklad Hudobným centrom, ktorého ročný rozpočet je približne jeden milión eur, no väčšina z neho smeruje na platy a služby a na samotnú činnosť inštitúcie ostáva len zopár tisíc eur mesačne.

Obmedzenie kultúrnych podujatí


Jaurová tiež kritizovala to, že hoci MK SR škrtá peniaze kultúrnym organizáciám, na svojich vlastných projektoch nešetrí. V tomto smere ako príklad uviedla Správu rezortných zariadení, ktorú ministerstvo zriadilo vlani, a jej rozpočet je vyše 14 miliónov eur.Vôbec pritom nie je jasné, aký je účel tejto organizácie,” vraví.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Vystríhala pred tým, že následkom situácie môže byť rušenie alebo výrazné obmedzenie dlhoročných kultúrnych podujatí, menovala napríklad Bratislavské hudobné slávnosti, Mélos-Étos či iné prestížne podujatia. „Situáciu zhoršuje aj fungovanie Fondu na podporu umenia, ktorý zatiaľ tento rok neposkytol žiadne granty,” dodala.

„Nezávislá kultúra nemá peniaze a štátne inštitúcie ministerstvo škrtí tak, že nemôžu vykonávať svoju činnosť. Ak sa s týmto stavom nič zásadné neurobí, v kultúre zostane spálená zem a škody, ktoré sa už nebudú dať napraviť. Slovenská kultúra je dnes pod vedením Martiny Šimkovičovej a Lukáša Machalu na kolenách,“ uzavrela.

Agentúra SITA požiada o stanovisko Ministerstvo kultúry SR.


Zdroj: SITA.sk - Progresívci žiadajú mimoriadne zasadnutie výboru pre kultúru a médiá, Jaurová kritizuje drastické škrty vo financovaní – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislavské hudobné slávnosti Financie Kultúra Projekty
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Predpredaj série Samsung Galaxy S26 pokračuje. Novinky prinášajú vyššiu ochranu súkromia aj integrovanú AI
<< predchádzajúci článok
Strnad tvrdí, že neexistuje žiadny tok peňazí medzi CSG a Kaliňákom. Spor pokladá za bezpredmetný a neférový

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 