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05. júla 2026

Predseda Demokratov Naď trvá na tom, že referendum „zarezal“ prezident Pellegrini


Tagy: Prezident SR Referendum Referendum 4. júla 2026

Pokiaľ ide o prípadné spojenie referenda s jesennými komunálnymi a krajskými voľbami, šéf Demokratov uviedol, že Pellegrinimu písali list s návrhom na stretnutie ku koordinácii referenda. Predseda ...



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6a48e8e75087a542017504 1 676x451 5.7.2026 (SITA.sk) - Pokiaľ ide o prípadné spojenie referenda s jesennými komunálnymi a krajskými voľbami, šéf Demokratov uviedol, že Pellegrinimu písali list s návrhom na stretnutie ku koordinácii referenda.


Predseda opozičnej strany Demokrati, ktorá iniciovala sobotné referendum Jaroslav Naď trvá na tom, že ho „zarezal“ prezident Peter Pellegrini. Ako Naď uviedol v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24, hlavná otázka, pre ktorú 400-tisíc ľudí podpísalo petíciu za referendum, sa týkala skrátenia volebného obdobia súčasnej vlády. Pellegrini však otázku „zarezal“ bez konzultácie s ústavným súdom.

„Obávali sa toho, že by to vyvolalo vyššiu účasť, tak jednoducho to zarezal,“ vyhlásil Naď. Tiež kritizoval, že prezident vyhlásil referendum ako jediné v histórii na letné mesiace. „Vzhľadom na všetky tieto okolnosti, 16 percent nie je žiaden veľký úspech, ale nie je to ani žiaden ´prúser´,“ skonštatoval Naď.

Pokiaľ ide o prípadné spojenie referenda s jesennými komunálnymi a krajskými voľbami, šéf Demokratov uviedol, že Pellegrinimu písali list s návrhom na stretnutie ku koordinácii referenda. „Nemal potrebu ani len odpísať na tento list,“ zdôraznil Naď s tým, že vládna koalícia zároveň do parlamentu už predložila zákon, ktorý by celé referendum zrušil, keby sa rozhodli čakať na jesene.

Náklady na referendum dosiahli približne 12 miliónov eur, podľa Naďa však veľká časť z nich išla občanom, napríklad členom volebných komisií. „Išli z toho peniaze pre mestské úrady, okresné úrady, obecné úrady, ktoré si za to nakúpili pracovné pomôcky,“ povedal Naď s tým, že peniaze by sa minuli aj tak. „A zároveň dostalo 25 až 26-tisíc ľudí v komisiách okolo 100 eur, čo im pomôže," dodal Naď.



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Zdroj: SITA.sk - Predseda Demokratov Naď trvá na tom, že referendum „zarezal“ prezident Pellegrini © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident SR Referendum Referendum 4. júla 2026
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