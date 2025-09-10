Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

10. septembra 2025

Predseda Európskej rady Costa navštívi aj Slovensko, stretne sa s premiérom Ficom


Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa vo štvrtok 11. septembra stretne s predsedom Európskej ...



fico costa 676x450 10.9.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa vo štvrtok 11. septembra stretne s predsedom Európskej rady Antóniom Costom. Ako informovali z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR, stretnutie sa bude konať v historickej budove Úradu vlády SR v Bratislave.


Costa v týchto dňoch absolvuje turné po hlavných mestách členských štátov Európskej únie. S predstaviteľmi jednotlivých členských štátov diskutuje o prioritných témach Európskej únie, ide najmä o bezpečnosť a obranu, ale aj konkurencieschopnosť, obchod či viacročný finančný rámec. Diskusie sa týkajú aj situácie na Ukrajine a Blízkom východe.

Fico sa s Costom krátko stretol už pred niekoľkými dňami, a to počas cesty slovenského premiéra do ukrajinského Užhorodu na rokovanie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ako vtedy Fico informoval na sociálnej sieti, počas stretnutia na hraničnom priechode smerom na Ukrajinu Costu informoval o svojej nedávnej návšteve Číny. Krátko tiež diskutovali aj o aktuálnej situácii v regióne.


Zdroj: SITA.sk - Predseda Európskej rady Costa navštívi aj Slovensko, stretne sa s premiérom Ficom © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Vláda schválila zmenu a doplnenie štatútu splnomocnenca pre rómske komunity, reaguje na zistenia NKÚ
<< predchádzajúci článok
Ficova vláda podľa Karvašovej zmrazila 200 miliónov eur pre regióny, nové pravidlá jej majú zabrániť v podobných krokoch

