Streda 10.9.2025
10. septembra 2025
Predseda Európskej rady Costa navštívi aj Slovensko, stretne sa s premiérom Ficom
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa vo štvrtok 11. septembra stretne s predsedom Európskej ...
10.9.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa vo štvrtok 11. septembra stretne s predsedom Európskej rady Antóniom Costom. Ako informovali z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR, stretnutie sa bude konať v historickej budove Úradu vlády SR v Bratislave.
Costa v týchto dňoch absolvuje turné po hlavných mestách členských štátov Európskej únie. S predstaviteľmi jednotlivých členských štátov diskutuje o prioritných témach Európskej únie, ide najmä o bezpečnosť a obranu, ale aj konkurencieschopnosť, obchod či viacročný finančný rámec. Diskusie sa týkajú aj situácie na Ukrajine a Blízkom východe.
Fico sa s Costom krátko stretol už pred niekoľkými dňami, a to počas cesty slovenského premiéra do ukrajinského Užhorodu na rokovanie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ako vtedy Fico informoval na sociálnej sieti, počas stretnutia na hraničnom priechode smerom na Ukrajinu Costu informoval o svojej nedávnej návšteve Číny. Krátko tiež diskutovali aj o aktuálnej situácii v regióne.
Zdroj: SITA.sk - Predseda Európskej rady Costa navštívi aj Slovensko, stretne sa s premiérom Ficom © SITA Všetky práva vyhradené.
