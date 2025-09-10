Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

10. septembra 2025

Ficova vláda podľa Karvašovej zmrazila 200 miliónov eur pre regióny, nové pravidlá jej majú zabrániť v podobných krokoch


Európsky parlament v stredu schválil strednodobú revíziu kohéznej politiky na roky 2021-2027, ...



6666234c92532254400728 676x451 10.9.2025 (SITA.sk) -



Európsky parlament v stredu schválil strednodobú revíziu kohéznej politiky na roky 2021-2027, ktorá obsahuje pozmeňovací návrh podpredsedníčky Výboru pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu Ľubice Karvašovej (PS).

Tento návrh zabraňuje vládam členských štátov presúvať eurofondy určené pre mestá a obce bez ich súhlasu, čo je podľa Karvašovej vôbec prvá európska legislatíva vyžadujúca takýto typ konzultácie so samosprávami.

Kritika Ficovej vlády


Karvašová upozornila, že Ficova vláda v júni zmrazila 200 miliónov eur určených pre regióny a samosprávy. „Nie preto, že by zlyhali. Projekty mali pripravené. Ale preto, aby tieto peniaze mohla presmerovať na svoje vlastné priority. A priority ľudí v regiónoch medzi nimi neboli,“ doplnila.

Ako tieňová spravodajkyňa legislatívy presadila poistku, ktorá bráni vládam svojvoľne zasahovať do regionálnych eurofondov bez konzultácie so samosprávami. Tento návrh obhájila pred Európskou komisiou, podpredsedom pre kohéziu a eurofondy Raffaelom Fittom, Radou EÚ aj Európskym parlamentom.

Nový mechanizmus ochrany


„Budem vždy bojovať za naše regióny v Európskom parlamente a aj doma na Slovensku. Sú to práve župy, mestá a obce. Tie sú najbližšie k ľuďom a poskytujú im nevyhnutné služby, od dopravy, cez školy až po zdravotnú starostlivosť. Ľudia v regiónoch sú ale Ficovej vláde ukradnutí. Okrem 200 miliónov eur im v návrhu konsolidácie ide vziať ďalších 130 miliónov eur,“ zdôraznila Karvašová.

V prípade ignorovania legislatívy zo strany vlády budú môcť samosprávy podľa Karvašovej využiť nový mechanizmus a obrátiť sa na súd, čím získajú silnejšiu ochranu pred svojvoľnými zásahmi do eurofondov. „Európska únia nie je 'zlý Brusel', ale konkrétny partner pre mestá a obce. Vďaka EÚ sa môžu naše regióny rozvíjať. Európska politika a regionálny rozvoj idú ruka v ruke,“ uzavrela Karvašová a vyzvala vládu SR, aby rešpektovala novú európsku legislatívu a uvoľnila 200 miliónov eur, ktoré jej nepatria.







Zdroj: SITA.sk - Ficova vláda podľa Karvašovej zmrazila 200 miliónov eur pre regióny, nové pravidlá jej majú zabrániť v podobných krokoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) kohézna politika Samosprávy
