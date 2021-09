Núdzový stav sa na Slovensku zatiaľ vyhlasovať nebude, Lengvarský ho však do budúcna nevylúčil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.9.2021 - Núdzový stav sa zatiaľ vyhlasovať nebude, do budúcna ho však minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský nevylúčil. Vyhlasovať núdzový stav však zatiaľ podľa neho nie je potrebné, vzhľadom na to, že po novom budú v bordovej farbe COVID automatu len štyri okresy.Podľa stredajšieho pokynu ministra sa budú regionálni hygienici z týchto štyroch okresov spájať s jednotlivými primátormi alebo starostami obcí, kde je situácia najhoršia. Obec bude môcť na základe všeobecne záväzného nariadenia obmedziť otváracie hodiny a pohyb ľudí, či zakázať niektoré hromadné podujatia.„Budeme to robiť cielene v tých obciach a komunitách, kde je riziko najvyššie,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva po rokovaní vlády. Nebude to však zákaz vykázania, ako sme ho poznali z minulosti, obmedzenia budú len na lokálnej úrovni.