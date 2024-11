Predseda vlády Fico navštívi Srbsko, stretne sa s prezidentom Vučićom aj premiérom Vučevićom

Témy rokovaní

Premiéra budú sprevádzať aj niektorí ministri

20.11.2024 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) odcestuje vo štvrtokna jednodňovú oficiálnu návštevu Srbska. V Belehrade sa stretne s prezidentom Srbskej republiky Aleksandarom Vučićom aj so srbským premiérom Milošom Vučevićom Témami spoločných rokovaní budú vzájomné bilaterálne aj ekonomické slovensko-srbské vzťahy a možnosti ich ďalšieho rozvoja, ale aj otázky týkajúce sa prístupových rozhovorov Srbska a krajín západného Balkánu o vstupe do Európskej únie Fico a Vučić nadviažu tiež na stretnutie lídrov Slovenska, Srbska a Maďarska, ktoré sa v októbri uskutočnilo v Komárne a ktorého hlavnou témou boli opatrenia na obmedzenie nelegálnej migrácie.Návšteva predsedu vlády SR Roberta Fica v Belehrade má aj hospodársky rozmer. V rámci programu otvorí ekonomické fórum, na ktorom sa zúčastňuje aj niekoľko desiatok slovenských podnikateľov a počas ktorého sa podpíše Memorandum o porozumení medzi SARIO a Obchodnou komorou Srbska.Na ceste do Srbska budú premiéra sprevádzať aj ďalší členovia vlády - minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).