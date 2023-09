Predseda vlády si uctil obete holokaustu a rasového násilia, podľa neho nenávisť nezmizla a je stále prítomná (foto)

Najväčšia tragédia v novodobých dejinách

Obeťami štátnej propagandy

9.9.2023 (SITA.sk) - Položením venca k pamätníku na Rybnom námestí v Bratislave si predseda vlády Ľudovít Ódor uctil obete holokaustu a rasového násilia.Ako uviedol, holokaust je najväčšou tragédiou v novodobých dejinách a je morálnou povinnosťou každého z nás pripomínať si, kam dokáže zájsť hnev, predsudky a ľudské zlo.„Rasová nenávisť nezmizla, je stále prítomná. Buble pod povrchom a trpezlivo čaká na svoju príležitosť, na to, či dovolíme zlu presiaknuť na povrch,“ povedal premiér pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia , ktorý je každoročne 9. septembra. Zároveň zdôraznil, že ak necháme strach a nenávisť bujnieť, vedú k násiliu, tragédii, dokonca ku genocíde.Slovenský ľudácky režim pred 82 rokmi prijal tzv. Židovský kódex . Židia nemohli vykonávať svoju prácu, režim im zhabal majetok.Ódor pripomenul, že nemohli chodiť do škôl, nemohli navštevovať parky, divadlá, pretože by svojou prítomnosťou urazili tých „lepších“ ľudí.Tragédia bola umocnená tým, že veľká časť Slovenska sa neprávu len prizerala a boli aj takí, ktorí opatrenia voči Židom vítali. Spoločnosť sa stala obeťou monštruóznej štátnej propagandy.„Opatrenia decimovali židovské obyvateľstvo psychicky, fyzicky. Tragédia, na konci ktorej stálo to, čo história pozná pod názvom ,konečné riešenie',“ povedal Ódor.Zdôraznil, že minulosť už nezmeníme, no musíme sa poučiť, uvedomiť si silu zla a nedovoliť zopakovanie podobnej katastrofy.„Všetci sme ochrancami. Historickej pamäti, hodnôt demokracie, humanizmu, úcty a vzájomného rešpektu. Nikdy nezabudnime, z úcty k obetiam, ktoré o život prišli len preto, že nemali tú správnu rasu, náboženstvo, farbu pleti či sexuálnu orientáciu,“ skonštatoval premiér.Záverom dodal, že len spoločnosť, ktorá bojuje s nenávisťou, hnevom, predsudkami a nedovolí strachu pošliapať všetko to ľudské v nás, je spoločnosťou, ktorej patrí budúcnosť.