Predsedom strany Máme toho dosť! je F. Oravec, rozhodol o tom snem

Gyňov 10. novembra (TASR) – Predsedom novozaloženej mimoparlamentnej politickej strany Máme toho dosť! sa stal František Oravec. Rozhodli o tom účastníci ustanovujúceho snemu v sobotu (9. 11.) v obci Gyňov v okrese Košice-okolie. Podpredsedami sú Patrik Magdoško, Raymond Kopka a Róbert Pikáli. Na sneme zvolili deväťčlenné predsedníctvo podľa regionálneho princípu, ako aj 27-člennú radu regiónov.Cieľom strany je dostať sa do parlamentu a byťSvoj ekologický, hospodársky a regionálny program plánujú predstaviť v najbližších mesiacoch. Ako Oravec povedal, po celom Slovensku budú zbierať podnety a požiadavky, ktoré sa pretavia do programu.Zdôraznil, že strana je postavená na troch silných princípoch, najdôležitejším je podľa neho ten regionálny, ďalším je hospodárstvo.vysvetlil. Tretí najsilnejší atribút strany je podľa jeho slov ekologický, ktorý zahŕňa ochranu vody, pôdy, lesa a vzduchu.uzavrel s tým, že chcú hájiť aj záujmy roľníkov a vlastníkov pôdy.Strana Máme toho dosť! už pri svojom vzniku avizovala, že chce smerovať k silným regiónom a vidieku. Nespokojní farmári vtedy pripomenuli, že ich protesty nepomáhali, a preto sa rozhodli ísť do politiky.