Účet za krach Thomas Cook nadobúda jasnejšie kontúry

Londýn 27. septembra - Kolaps britskej skupiny Thomas Cook by podľa oficiálnych odhadov mohol podľa odhadov mohol zaťažiť vládu a systému poistenia v cestovnom ruchu účtom vyšším ako 500 miliónov libier (564,94 milióna eur).Náklady na refundácie v rámci systému cestovného poistenia Atol za zaplatené dovolenky, na ktoré po krachu Thomas Cook už jej klienti neodcestujú, sa odhadujú na 420 miliónov GBP. A približne 100 miliónov GBP bude stáť vládu zhruba 1000 letov, ktoré dopravia späť do Spojeného kráľovstva tých, čo uviazli v letoviskách. Okrem toho spoločnosť dlhuje desiatky, ak nie stovky milióny libier hotelierom.Konečná suma by tak mohla prevýšiť dostupné financie v systéme Atol. Materský fond systému Atol - Air Travel Trust, vo svojich ostatných výkazoch uviedol, že má čisté aktíva v hodnote 170 miliónov GBP a ďalších 400 miliónov v rámci poistiek. To je spolu 570 miliónov GBP, ktoré by mohol použiť.Bankrot spoločnosti Thomas Cook tento týždeň zasiahol okrem dodávateľov, partnerov a majiteľov prenajatých kancelárskych priestorov aj veriteľov.Banky, vrátane Barclays, Morgan Stanley, UniCredit, Credit Suisse a Royal Bank of Scotland, čelia odpisom v hodnote až 1,8 miliardy GBP.Podľa odhadu spoločnosti AlixPartners ešte pred vyhlásením krachu cestovnej kancelárie (CK) Thomas Cook, by veritelia mohli získať späť len 138 miliónov GBP z dlhu vo výške 1,9 miliardy GBP, ktorý CK poskytli.Zdroje z bánk však naznačili, že tento scenár je v súčasnosti nepravdepodobný. To znamená, že banky a majitelia dlhopisov skrachovanej spoločnosti budú pravdepodobne nútení odpísať takmer celú dlžnú sumu.Od držiteľov dlhopisov sa očakáva, že odpíšu dlh vo výške 900 miliónov až 1 miliarda GBP a veritelia 550 - 825 miliónov GBP, povedal zdroj oboznámený so situáciou, ktorý sa domnieva, že konečná suma bude bližšie k hornej hranici odhadu.Britskí poslanci medzitým vo štvrtok (26. 9.) oznámili, že uskutočnia vyšetrovanie kolapsu spoločnosti, pričom sa sústredia na účtovné postupy, mzdy výkonných pracovníkov a úlohu audítorov.Parlamentný výbor pre podnikanie, energetiku a priemyselnú stratégiu uviedol, že sa bude snažiť vypočuť generálneho riaditeľa CK Thomas Cook, Petra Fankhausera, ako aj predsedu predstavenstva, finančného riaditeľa a audítorov."Kolaps Thomas Cook odhalil to, čo sa javí ako poľutovaniahodný príbehu o firemnej chamtivosti, čo vyvoláva vážne otázky o aktivitách vedenia Thomas Cook a riadení podniku," vyhlásila Rachel Reevesová, šéfka výboru.Ďalší zdroj blízky konkurznému konaniu naznačil, že aktíva CK sú "depresívne". Až 40 lietadiel spoločnosti Thomas Cook má priemerný vek okolo 11 rokov a jej majetok pozostáva zo sekundárnych a terciárnych lízingov. Najväčšiu hodnotu majú pravdepodobne letecké spoločnosti patriace skupine, o ktoré už prejavili záujem Virgin Atlantic a Wizz Air, a tiež samotná značka Thomas Cook.