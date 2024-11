POCTA: Chára je medzi kandidátmi na vstup do Siene slávy v Toronte

Bývalý slovenský hokejista Zdeno Chára by sa mohol už v budúcom roku dočkať veľkej pocty. Víťaz Stanleyho pohára s Bostonom (2010/11) figuruje v užšom zozname hráčov, ktorí môžu vstúpiť do Hokejovej siene slávy v Toronte (HHOF). Stalo by sa tak v najkratšom možnom čase, keďže Chára ukončil aktívnu kariéru v sezóne 2021/22.





Okrem bývalého víťaza Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu NHL v sezóne 2008/09 sa v zozname nachádza aj niekoľko ďalších zvučných mien. Medzi hlavných adeptov na laureátov patrí kanadský obranca Duncan Keith, trojnásobný víťaz Stanley Cupu s Chicagom (2010, 2013, 2015). Do významnej spoločnosti hráčov sa zrejme podarí dostať aj brankárovi Careymu Priceovi a útočníkovi Joeovi Thorntonovi. Ďalej sa podľa oficiálneho webu NHL spomínajú aj Ryan Getzlaf, Tuukka Rask, Dustin Brown či Erik Staal.Chára odohral v profilige 1680 zápasov v základnej časti, čo je tretie najvyššie číslo za 25 rokov v súťaži (1997-2022). Viac dosiahli iba Thornton (1714) a Patrik Marleau (1779). Do Hokejovej siene slávy v Toronte sa v minulosti dostali aj štyria slovenskí rodáci. Pocty sa dočkali Stan Mikita (1983), Peter Šťastný (1998), Marián Hossa (2020) a aj novinár George Gross (1985).