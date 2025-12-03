|
03. decembra 2025
Predstaviteľky opozície zaslali Ficovi otvorený list, žiadajú vyvodenie dôsledkov voči Lajčákovi – VIDEO
Predstaviteľky opozície zaslali otvorený list premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) so žiadosťou, aby prestal chrániť kamarátov sexuálneho predátora
3.12.2025 (SITA.sk) - Predstaviteľky opozície zaslali otvorený list premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) so žiadosťou, aby prestal chrániť kamarátov sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina. Veronika Remišová (Za ľudí), Beáta Jurík (PS), Anežka Škopová (Hnutie Slovensko), Andrea Turčanová (KDH), Martina Holečková (SaS) a Monika Podhorány Masariková (Demokrati) pripomenuli, že Epstein sexuálne zneužíval stovky maloletých dievčat z celého sveta.
Političky sú názoru, že je nepochopiteľné, prečo Fico drží ochrannú ruku nad svojím poradcom Miroslavom Lajčákom, ktorý bol s Epsteinom v kontakte a do dnešného dňa tieto kontakty nevysvetlil.
„Zverejnená komunikácia medzi Epsteinom a Lajčákom ukazuje nadštandardný, priateľský vzťah, pričom je mimoriadne zarážajúce, že podľa tejto komunikácie bol Lajčák v kontakte s Epsteinom aj v čase, keď bol Epstein za navádzanie na prostitúciu maloletých dievčat už odsúdeným sexuálnym delikventom,“ zdôraznili predstaviteľky opozície.
Premiéra vyzvali, aby jasne odsúdil Epsteinové zvrátené konanie, a tiež priateľské kontakty jeho poradcu. „Ako ženy a matky vnímame obzvlášť citlivo prípad, v ktorom boli organizovanou formou zneužívané mladé, často neplnoleté dievčatá, ktorým Epsteinove zločiny zničili život. Preto považujeme za neprijateľné, že v okruhu poradcov predsedu vlády pôsobí osoba, ktorá udržiavala priateľský kontakt s človekom právoplatne odsúdeným za sexuálne zločiny páchané na deťoch,“ zdôraznili predstaviteľky v otvorenom liste.
Premiéra tak súčasne žiadajú, aby voči Lajčákovi vyvodil dôsledky. Cieľom podľa opozičných zástupkýň je, aby „verejnosť nemala pochybnosti o tom, že nielen zločiny Epsteina, ale aj priateľské kontakty s odsúdeným sexuálnym predátorom, sú v demokratickom a právnom štáte, ktorý rešpektuje základné morálne a etické normy a má záujem na ochrane žien a detí, neprípustné“.
Súčasne spustili aj spoločnú petíciu, aby sa k výzve pridali aj ďalšie osobnosti verejného života vrátane predstaviteliek koalície. Kontakty s pedofilmi a násilie na deťoch sa podľa političiek nesmú stať normou v diplomatických vzťahoch verejných činiteľov.
