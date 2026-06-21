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21. júna 2026
Vo vodnej nádrži Kanianka sa utopil muž, po skoku z vodného bicykla za už z vody nevynoril – FOTO
Tagy: Polícia Utopenie Vodná nádrž
Polícia v súvislosti s letnou sezónou apeluje na verejnosť, aby pri pobyte vo vode i v jej okolí dodržiavali zásady bezpečnosti. Vo vodnej nádrži Kanianka (okres Prievidza) sa v sobotu utopil 45-ročný ...
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21.6.2026 (SITA.sk) - Polícia v súvislosti s letnou sezónou apeluje na verejnosť, aby pri pobyte vo vode i v jej okolí dodržiavali zásady bezpečnosti.
Vo vodnej nádrži Kanianka (okres Prievidza) sa v sobotu utopil 45-ročný muž. Podľa informácií polície sa muž potom, ako skočil z vodného bicykla do vody, už nevynoril na hladinu. Polícia v súvislosti s letnou sezónou apeluje na verejnosť, aby pri vode dodržiavali základné zásady bezpečnosti. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
Tragická udalosť vo vodnej nádrži sa udiala v sobotu okolo obeda. Po prijatí oznámenia boli na miesto vyslané všetky záchranné zložky, aby pátrali po osobe vo vode i v okolí. „Podľa doposiaľ zistených skutočností 45-ročný muž po tom, ako skočil z vodného bicykla do vody, sa už nevynoril na hladinu. Obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie a skonštatoval smrť. Prípadné ďalšie okolnosti úmrtia osoby odhalí nariadená zdravotno-bezpečnostná pitva,“ uviedla policajná hovorkyňa.
Polícia v súvislosti s letnou sezónou apeluje na verejnosť, aby pri pobyte vo vode i v jej okolí dodržiavali zásady bezpečnosti. Vyzývajú ľudí, aby do vody nikdy nevstupovali pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok. Pri využívaní vodných bicyklov či iných plavidiel treba mať na sebe záchrannú vestu.
Polícia tiež odporúča nepreceňovať svoje plavecké schopnosti a fyzickú kondíciu, neskákať do neznámych vôd, nenechávať pri vode deti bez dozoru a dodržiavať pokyny prevádzkovateľov vodných plôch. „Bezpečnosť pri vode si vyžaduje zodpovedný prístup každého návštevníka. Dodržiavaním základných pravidiel možno predísť tragickým udalostiam a ochrániť to najcennejšie – ľudský život,“ apeluje polícia.
Zdroj: SITA.sk - Vo vodnej nádrži Kanianka sa utopil muž, po skoku z vodného bicykla za už z vody nevynoril – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo vodnej nádrži Kanianka (okres Prievidza) sa v sobotu utopil 45-ročný muž. Podľa informácií polície sa muž potom, ako skočil z vodného bicykla do vody, už nevynoril na hladinu. Polícia v súvislosti s letnou sezónou apeluje na verejnosť, aby pri vode dodržiavali základné zásady bezpečnosti. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
Tragická udalosť vo vodnej nádrži sa udiala v sobotu okolo obeda. Po prijatí oznámenia boli na miesto vyslané všetky záchranné zložky, aby pátrali po osobe vo vode i v okolí. „Podľa doposiaľ zistených skutočností 45-ročný muž po tom, ako skočil z vodného bicykla do vody, sa už nevynoril na hladinu. Obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie a skonštatoval smrť. Prípadné ďalšie okolnosti úmrtia osoby odhalí nariadená zdravotno-bezpečnostná pitva,“ uviedla policajná hovorkyňa.
Polícia v súvislosti s letnou sezónou apeluje na verejnosť, aby pri pobyte vo vode i v jej okolí dodržiavali zásady bezpečnosti. Vyzývajú ľudí, aby do vody nikdy nevstupovali pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok. Pri využívaní vodných bicyklov či iných plavidiel treba mať na sebe záchrannú vestu.
Polícia tiež odporúča nepreceňovať svoje plavecké schopnosti a fyzickú kondíciu, neskákať do neznámych vôd, nenechávať pri vode deti bez dozoru a dodržiavať pokyny prevádzkovateľov vodných plôch. „Bezpečnosť pri vode si vyžaduje zodpovedný prístup každého návštevníka. Dodržiavaním základných pravidiel možno predísť tragickým udalostiam a ochrániť to najcennejšie – ľudský život,“ apeluje polícia.
Zdroj: SITA.sk - Vo vodnej nádrži Kanianka sa utopil muž, po skoku z vodného bicykla za už z vody nevynoril – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Polícia Utopenie Vodná nádrž
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