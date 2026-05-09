|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 9.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Roland
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. mája 2026
Prekvapenie pred hokejovými MS. Na šampionát necestuje skúsený Cehlárik – VIDEO
K súčasnému kádru sa ešte pripojí útočník Oliver Okuliar. Z kádra slovenskej hokejovej reprezentácie pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku vypadli útočník Peter Cehlárik aj obrancovia Adam ...
Zdieľať
9.5.2026 (SITA.sk) - K súčasnému kádru sa ešte pripojí útočník Oliver Okuliar.
Z kádra slovenskej hokejovej reprezentácie pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku vypadli útočník Peter Cehlárik aj obrancovia Adam Žiak a Tomáš Královič. Uvedené trio opúšťa národný tím po ostatnom prípravnom súboji, v sobotu Slováci v Spišskej Novej Vsi zdolali Dánov 4:2.
"Z obrancov necestujú obrancovia Žiak a Královič. Čo sa týka útočníkov, tak, bohužiaľ, kvôli zdravotným problémom necestuje Peter Cehlárik. Nemôže ďalej pokračovať," prezradil tréner Vladimír Országh po skončení prípravy na MS 2026.
K súčasnému kádru sa ešte pripojí útočník Oliver Okuliar, ktorý po zisku švédskeho titulu so Skellefteou dostal voľno. Vedenie reprezentácie bude ešte sledovať v zámorí farmársku AHL a v nej obrancu Jozefa Viliama Kmeca alebo útočníkov Martina Chromiaka a Filipa Mešára.
Svetový šampionát vo Švajčiarsku sa začne v piatok 15. mája. Slováci sa predstavia v základnej B-skupine vo Fribourgu a ich prvým súperom bude v sobotu 16.5. o 12.20 h výber Dánska.
Zdroj: SITA.sk - Prekvapenie pred hokejovými MS. Na šampionát necestuje skúsený Cehlárik – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Z kádra slovenskej hokejovej reprezentácie pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku vypadli útočník Peter Cehlárik aj obrancovia Adam Žiak a Tomáš Královič. Uvedené trio opúšťa národný tím po ostatnom prípravnom súboji, v sobotu Slováci v Spišskej Novej Vsi zdolali Dánov 4:2.
"Z obrancov necestujú obrancovia Žiak a Královič. Čo sa týka útočníkov, tak, bohužiaľ, kvôli zdravotným problémom necestuje Peter Cehlárik. Nemôže ďalej pokračovať," prezradil tréner Vladimír Országh po skončení prípravy na MS 2026.
K súčasnému kádru sa ešte pripojí útočník Oliver Okuliar, ktorý po zisku švédskeho titulu so Skellefteou dostal voľno. Vedenie reprezentácie bude ešte sledovať v zámorí farmársku AHL a v nej obrancu Jozefa Viliama Kmeca alebo útočníkov Martina Chromiaka a Filipa Mešára.
Svetový šampionát vo Švajčiarsku sa začne v piatok 15. mája. Slováci sa predstavia v základnej B-skupine vo Fribourgu a ich prvým súperom bude v sobotu 16.5. o 12.20 h výber Dánska.
Zdroj: SITA.sk - Prekvapenie pred hokejovými MS. Na šampionát necestuje skúsený Cehlárik – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
<< predchádzajúci článok
Hokejistom Slovenska vyšla generálka na svetový šampionát, Dánov zdolali o dva góly
Hokejistom Slovenska vyšla generálka na svetový šampionát, Dánov zdolali o dva góly