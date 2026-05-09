09. mája 2026

Prekvapenie pred hokejovými MS. Na šampionát necestuje skúsený Cehlárik – VIDEO


K súčasnému kádru sa ešte pripojí útočník Oliver Okuliar. Z kádra slovenskej hokejovej reprezentácie pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku vypadli útočník Peter Cehlárik aj obrancovia Adam ...



9.5.2026 (SITA.sk)


Z kádra slovenskej hokejovej reprezentácie pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku vypadli útočník Peter Cehlárik aj obrancovia Adam Žiak a Tomáš Královič. Uvedené trio opúšťa národný tím po ostatnom prípravnom súboji, v sobotu Slováci v Spišskej Novej Vsi zdolali Dánov 4:2.

"Z obrancov necestujú obrancovia Žiak a Královič. Čo sa týka útočníkov, tak, bohužiaľ, kvôli zdravotným problémom necestuje Peter Cehlárik. Nemôže ďalej pokračovať," prezradil tréner Vladimír Országh po skončení prípravy na MS 2026.




K súčasnému kádru sa ešte pripojí útočník Oliver Okuliar, ktorý po zisku švédskeho titulu so Skellefteou dostal voľno. Vedenie reprezentácie bude ešte sledovať v zámorí farmársku AHL a v nej obrancu Jozefa Viliama Kmeca alebo útočníkov Martina Chromiaka a Filipa Mešára.

Svetový šampionát vo Švajčiarsku sa začne v piatok 15. mája. Slováci sa predstavia v základnej B-skupine vo Fribourgu a ich prvým súperom bude v sobotu 16.5. o 12.20 h výber Dánska.


