Sobota 16.8.2025
16. augusta 2025
Prelomový nápad? Trump navrhol Ukrajine bezpečnostné záruky podobné NATO, ale mimo aliancie
16.8.2025 (SITA.sk) - Spojené štáty navrhli Ukrajine bezpečnostné záruky podobné princípu kolektívnej obrany Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) podľa článku 5, avšak mimo samotnej aliancie, uviedol v sobotu diplomatický zdroj a talianska premiérka Giorgia Meloniová.
Návrh bol predstavený počas telefonátu amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a lídrami Európy, deň po samite Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „Ako jednu z bezpečnostných záruk pre Ukrajinu navrhla americká strana záruku typu článku 5 NATO, ale mimo aliancie, údajne dohodnutú s Putinom,“ uviedol diplomatický zdroj pod podmienkou anonymity.
Meloni, ktorá sa zúčastnila na rozhovore, potvrdila, že Trump predstavil myšlienku bezpečnostnej záruky „inšpirovanej“ článkom 5, ktorú už niekoľko mesiacov podporuje.
Cieľom je definovať kolektívnu bezpečnostnú klauzulu, ktorá by umožnila Ukrajine získať podporu všetkých partnerov vrátane USA, pripravených zasiahnuť v prípade ďalšieho útoku. Meloniová zdôraznila, že takáto reakcia nemusí nevyhnutne znamenať vojnu, keďže článok 5 NATO umožňuje použitie sily, ale nie je to jediná možnosť.
Ukrajina dlhodobo usiluje o vstup do NATO, čo Rusko označilo za jeden z dôvodov svojej invázie, a niektoré západné kruhy sú voči tomu skeptické. Trump opakovane vylúčil vstup Ukrajiny do aliancie.
Diplomatický zdroj tiež potvrdil, že návrh bezpečnostných záruk bol predmetom diskusie, no zároveň vyjadril pochybnosti o tom, ako by mohol fungovať a prečo by s tým Putin súhlasil, keďže je kategoricky proti NATO a skutočne účinným zárukám ukrajinskej suverenity. Meloniová vo svojom vyhlásení neuviedla, či bola táto myšlienka konzultovaná s Putinom.
Zelenskyj má na pondelok vo Washingtone naplánované rokovania s Trumpom, kde by mal diskutovať o možnom trojstrannom samite Trump - Putin - Zelenskyj, úlohe európskych spojencov v mierových rokovaniach, územiach a bezpečnostných zárukách.
Kolektívna bezpečnostná klauzula
Prečo by Putin súhlasil?
Zdroj: SITA.sk - Prelomový nápad? Trump navrhol Ukrajine bezpečnostné záruky podobné NATO, ale mimo aliancie © SITA Všetky práva vyhradené.
